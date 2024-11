Météo en Tunisie : temps peu nuageux sur la plupart des régions

La Météo en Tunisie se caractérise par un brouillard matinal sur les régions du nord et du centre ouest, mardi 19 novembre 2024. Ce brouillard se dissipera pour laisser la place à la ciel peu nuageux.

Les vents souffleront du secteur ouest, avec une intensité modérée à faible sur la plupart des régions, mais deviendront relativement forts dans le sud-est. Ils se renforceront également près des côtes est en fin de nuit.

La mer sera agitée à moutonneuse au nord, tandis qu’elle restera peu agitée le long des côtes est.

Les températures maximales oscilleront entre 20 et 25 °C au nord, au Sahel et sur les hauteurs ouest, tandis qu’elles atteindront entre 25 et 29 °C dans les autres régions du pays.