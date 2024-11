Semaine des Forêts Tunisiennes : un engagement pour une Tunisie Verte

La Semaine des Forêts Tunisiennes a été officiellement inaugurée le mardi 19 novembre 2024, à Tunis, par Ezzeddine Ben Cheikh, ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, en présence du ministre de l’Éducation, Noureddine Nouri, et du directeur général des forêts, Mohamed Naoufel Ben Haha.

La Semaine des Forêts Tunisiennes est organisée du 19 au 21 novembre 2024 à la Cité des Sciences de Tunis. Cette semaine se déroule sous le slogan inspirant : « Nos forêts vivent grâce à nous… La Tunisie verdie par nos mains ». Elle ambitionne de sensibiliser et mobiliser tous les acteurs pour une gestion durable des forêts tunisiennes.

Le programme inclut une série de séminaires qui aborderont des thématiques essentielles :

– L’état des lieux et les perspectives d’avenir du secteur forestier.

– Les opportunités d’investissement et le rôle du secteur privé dans ce domaine.

– La restauration des écosystèmes forestiers, la préservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique.

– Les forêts tunisiennes en chiffres

Les ressources forestières et pastorales tunisiennes couvrent une superficie totale de 5 millions d’hectares, répartis comme suit :

– 1 million d’hectares de forêts.

– 4,5 millions d’hectares de pâturages naturels, incluant des zones riches en plantes médicinales.

– Près d’un million de personnes vivent à proximité de ces espaces, soit 8 % de la population totale et 23 % de la population rurale.

– Les revenus issus des forêts représentent environ 30 % du revenu annuel par habitant pour cette population.

Les forêts jouent un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique, avec une capacité de stockage du dioxyde de carbone atteignant 11 tonnes/ha/an dans les forêts matures de plus de 20 ans.

La Tunisie, à travers sa stratégie de développement forestier et les objectifs du Programme des forêts, s’engage à restaurer les écosystèmes forestiers dégradés, valoriser de manière durable les produits forestiers et renforcer la gouvernance et la gestion du secteur forestier.

