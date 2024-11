La Tunisie accueille la Coupe du Monde de Fleuret : un événement international d’escrime à Radès

La salle omnisports de Radès vibrera au rythme de l’escrime du 21 au 24 novembre 2024, alors que la Tunisie organise les épreuves de la Coupe du monde de fleuret individuel et par équipe, pour les hommes et les dames, informe la fédération Tunisienne d’escrime.

Cet événement d’envergure mondiale réunira plus de 420 escrimeurs, représentant 46 pays, dans une compétition de haut niveau qui mettra en lumière le talent des athlètes internationaux et tunisiens.

Les phases éliminatoires féminines et masculines se déroulent les jeudi 21 et vendredi 22 novembre tandis que les phases finales dans les deux catégories, où les meilleurs s’affronteront pour décrocher le titre, sont programmés pour les samedi 23 et dimanche 24 novembre 2024 à Radès.

La sélection tunisienne sera fièrement représentée par une équipe composée de 14 fleurettistes tunisiens talentueux :

Chez les dames : Yasmine Ayari, Nour El Houda Ayari, Nourane Bchir, Fatma Ben Smail, Mariem Khiari, Nour El Eslem Mcherek, Yasmine Salah etYasmine Soussi

Chez les hommes : Ali Ghrairi, Amine Bourguiba, Hédi El Batti, Mohamed Rayane Fenniche, Mohamed Idriss Fenniche et Mohamed Ali Foucha

Cet événement marque une étape importante pour l’escrime en Tunisie, positionnant le pays comme un hôte de choix pour les compétitions internationales. Outre le prestige, la Coupe du monde offre une opportunité précieuse aux athlètes tunisiens de s’illustrer devant leur public et de se mesurer à l’élite mondiale, en renforçant ainsi leur expérience et leur visibilité.

