Le lave-vaisselle DX3 de LG premier lave-vaisselle à vapeur en Tunisie disponible sur le marché

LG Electronics présente le lave-vaisselle DX3 en Tunisie, le premier de son genre doté de la technologie de la vapeur pour un nettoyage et une efficacité accrus. Conçu pour offrir des résultats exceptionnels avec des fonctionnalités innovantes, le lave-vaisselle DX3 redéfinit la commodité et la propreté.

Grâce à la technologie TrueSteam™, le DX3 de LG apporte la puissance de la vapeur à chaque cycle de lavage. Les particules de vapeur, créées par l’eau bouillante, pénètrent profondément pour soulever les résidus et minimiser les taches d’eau, laissant chaque plat d’une propreté étincelante. Cette fonction garantit que même les articles les plus délicats reçoivent un soin doux mais complet, réduisant ainsi la nécessité d’un rinçage supplémentaire

Le système QuadWash™, équipé de bras d’aspersion multi-mouvements et de jets haute pression, atteint chaque recoin pour un nettoyage complet Contrairement aux lave-vaisselles classiques, qui reposent sur deux bras d’aspersion. QuadWash™ utilise quatre bras multidirectionnels qui tournent, offrant une couverture maximale de l’eau sous tous les angles.

Pour plus de commodité, le système EasyRack Plus permet aux utilisateurs d’ajuster les grilles à la volée pour s’adapter à une grande variété de tailles et de formes de plats. Les dents repliables et la troisième grille réglable en hauteur offrent encore plus de flexibilité, facilitant l’installation d’articles plus hauts comme des verres ballon ou des casseroles plus grandes.

En termes de performances, LG a conçu le DX3 avec un moteur Inverter Direct Drive silencieux et efficace. Construit avec moins de pièces mobiles pour une fiabilité durable, ce moteur améliore également l’efficacité énergétique, faisant du DX3 l’un des lave-vaisselles les plus silencieux de sa catégorie. Il est même couvert par une garantie limitée de 10 ans, soulignant l’engagement de LG en matière de durabilité et de qualité.

Les utilisateurs apprécieront également la technologie ThinQ™ de LG, qui leur permet de connecter et de contrôler le lave-vaisselle à distance. Grâce à l’application LG ThinQ™, de nouveaux cycles de lavage peuvent être téléchargés pour correspondre à divers besoins, tels que « Night Care » pour un nettoyage silencieux pendant la nuit. La technologie Smart Diagnosis™ permet un dépannage rapide via le smartphone, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les appels de service.

Parmi les autres cycles innovants, citons le cycle Turbo pour la vaisselle très sale, capable de réaliser un nettoyage en profondeur en moins d’une heure, et le lavage à deux zones qui permet simultanément un nettoyage en douceur des articles fragiles sur le panier supérieur et un lavage puissant pour les casseroles et les poêles situées en dessous. Pour une hygiène optimale, l’option High Temp augmente la température de l’eau à 80°C pendant le cycle de rinçage, garantissant ainsi une vaisselle saine et désinfectée.

Enfin, LG a conçu le DX3 avec une esthétique élégante et moderne pour compléter n’importe quelle cuisine. Son extérieur minimaliste, ses commandes cachées et son affichage numérique clair garantissent que ce lave-vaisselle n’est pas seulement performant, mais qu’il ajoute un aspect raffiné et contemporain à la maison.

Communiqué