Un appel à candidatures pour la sélection d’entrepreneurs spécialisés dans les solutions technologiques vertes est lancé dans le Cadre du projet GTEX MENATEX Tunisie. Le projet GTEX MENATEX Tunisie cible les startups et les entrepreneurs spécialisés dans les solutions technologiques vertes applicables à la chaîne de valeur du secteur du textile et de l’habillement en Tunisie.

Les candidatures recherchées doivent travailler sur le développement de solutions technologiques vertes applicables sur toute la chaîne de valeurs du secteur du textile et de l’habillement en Tunisie. Ils sont tenus d’utiliser une technologie qui pourrait apporter des solutions aux défis et priorités des entreprises du secteur textile en termes de développement durable et de digitalisation.

La solution des candidats sélectionnés devrait pouvoir contribuer à la double transition écologique et digitale du secteur textile en Tunisie à travers le renforcement de la circularité, le respect de l’environnement et l’optimisation de la consommation de l’eau et de l’énergie.

Les bénéficiaires du projet recevront un appui technique et stratégique visant à :

– Maturation et validation technologique : Accompagner le développement, la validation et la protection des innovations proposées.

– Mise en relation avec le secteur industriel : Faciliter les connexions avec les entreprises du textile opérant en Tunisie.

– Réseautage international et local : Créer des opportunités de collaboration avec les acteurs clés de l’innovation et de la technologie.

– Appui financier : Aider à la levée de fonds et à l’accès aux financements adaptés.

Modalités de candidature :

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 8 décembre 2024. Les intéressés peuvent soumettre leur dossier via le lien suivant : https://surveys.intracen.org/response/G2tIYnBZTgIFZVJxXlB7S0d4cn8

Ce projet est mis en œuvre grâce au soutien des donateurs SECO Coopération et développement économiques- Ambassade de Suisse en Tunisie, Sida- Ambassade de Suède en Tunisie , et des institutions nationales.

L’objectif est de promouvoir un secteur textile tunisien plus circulaire, durable et innovant, en phase avec les enjeux environnementaux et économiques mondiaux.

Tekiano