Human Screen Festival Tunisie sous le thème Féminicide, Paix et Sécurité du 27 au 30 novembre 2024

Human Screen Festival Tunisie ou le Festival International du Film des Droits de l’Homme est de retour pour une neuvième édition en Tunisie du 27 au 30 novembre 2024 sous le thème central : Féminicide, Paix et Sécurité.

Conçu pour employer le cinéma au service des droits humains, ce festival annuel est organisé par l’Association Culturelle Tunisienne pour l’Insertion et la Formation (ACTIF), avec le soutien du Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI). Des projections sont prévues dans plusieurs villes tunisiennes : Tunis, Gabès, Zaghouan (Bir Mcharga et Hammam Zriba), Ben Arous (Mornag) et Bizerte.

Le festival invite le public à explorer des cultures souvent méconnues à travers le cinéma, tout en suscitant des débats autour de thématiques cruciales liées aux libertés individuelles et collectives, ainsi qu’à l’émancipation face aux formes contemporaines d’hégémonie coloniale.

Pour son édition 2024, le festival propose une sélection variée de 52 films provenant de 24 pays. Parmi eux on compte 8 longs métrages de fiction, 14 courts métrages de fiction, 10 longs métrages documentaires, 11 courts métrages documentaires et 9 films d’animation.

Deux compétitions principales rythment cette édition, une compétition dédiée aux films documentaires et une compétition des films de fiction.

Le jury de la compétition des films documentaire réunit le producteur tunisien Habib Ben Hedi, la professeure universitaire Souad Zribi et le réalisateur-producteur-scénariste Akram Moncer.

Le jury de la compétition des films fiction est formé de la réalisatrice, scénariste et productrice Mirvet Kammoun, de l’expert en production et assistance à la réalisation Hakim Abdelfattah et du compositeur et producteur de musique Rabii Zammouri.

Depuis sa création en 2012, le Human Screen Festival Tunisie a pour mission de promouvoir la culture des droits humains en Tunisie, tout en mettant en lumière des créations locales et internationales. Cette initiative s’inscrit également dans une volonté d’ouverture sur les mutations sociales et politiques à l’échelle mondiale.

Le programme des projections de Human Screen Festival à Tunis se déroule à la cité de la culture dans les salles Omar Khelifi et Tahar Cheriâa. Ces deux salles accueilleront également les cérémonies d’ouverture et de clôture.

L’entrée aux films projetés dans le cadre de Human Screen Festival Tunisie 2024 est gratuite.

Tekiano