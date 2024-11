L’Institut Supérieur des Sciences Infirmières de Sfax obtient la certification ISO 21001:2018

L’Institut Supérieur des Sciences Infirmières de Sfax (ISSI sfax) a obtenu, le 19 novembre, la certification de conformité aux normes internationales dans le domaine de l’enseignement supérieur « ISO 21001:2018 ».

La certification de qualité de conformité aux normes internationales dans le domaine de l’enseignement supérieur, “ISO 21001:2018”, est la première attribuée en Tunisie dans le domaine des sciences infirmières indique le directeur de l’ISSI Sfax, Bassem Abid.

Cette certification internationale, qui est conforme aux exigences de l’Union européenne en matière d’éducation, de formation et d’enseignement, a pour but d’améliorer la qualité de l’enseignement dispensé aux étudiants, a-t-il ajouté.

L’Institut supérieur des sciences infirmières de Sfax a été créé en 2006, et dispense des formations de licence en sciences infirmières et de masters professionnels en management de la santé, et compte actuellement environ 340 étudiants.

Tekiano avec TAP