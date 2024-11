Liste 30 Under 30 de Forbes Middle East 2024 : qui sont les 12 talents tunisiens figurant dans la liste?

La Liste 30 Under 30 de Forbes Middle East pour l’année 2024 a été dévoilée par le magazine Forbes de la région MENA. Cette liste met en avant des jeunes de la région du Maghreb et du Moyen Orient qui, malgré leur jeune âge, arrivent à apporter un changement palpable et significatif.

Cette liste inclut des stars du sport célébrées sur les podiums, des scientifiques acclamés pour leurs découvertes de nouvelles thérapies et technologies, des jeunes qui font partie d’une génération de combattants et de perturbateurs déterminés à laisser leur trace dans le monde.

Dans cette liste de jeunes à l’avenir prometteur, 12 talents tunisiens se sont distingués dans différents domaines! Qui sont-ils?

Catégorie Sport et divertissement :

– Fares Ferjani : Champion en escrime. Il a remporté la médaille d’argent lors de la première journée des JO Paris 2024.

– Firas Kattoussi : Taekwondoïste de haut niveau. Il a remporté la médaille d’or du taekwondo -80 kg aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

– Mohamed Khalil Jendoubi : possédant le titre du champion du monde de Taekwondo -58kg, il a remporté une médaille de bronze pour la Tunisie aux JO Paris 2024.

– Oussama Chabbi : Journaliste de mode franco-tunisien.

Catégorie commerce et finance :

– Nebras Jemel et Anis Kallel : Cofondateurs de Flouci, une fintech révolutionnaire qui simplifie les paiements électroniques. Flouci est une application qui permet d’ouvrir un compte bancaire sur un smartphone sans recourir à une banque, ou de faire des transferts d’argents pour les personnes qui disposent déjà d’un compte bancaire.

Catégorie Impact social :

– Rahma Ben Abid : Cofondatrice et PDG de Shape, une entreprise qui redéfinit le bien-être.

– Souleima Ben Temime, Khaoula Ben Ahmed, Sirine Ayari et Ghofrane Ayari : Cofondatrices de la société GEWinner. Ces 4 ingénieures ont développé le système intelligent de contrôle de fauteuil roulant “MOOVOBRAIN”, une innovation en Mobilité pour les Personnes Handicapées qui utilise des signaux cérébraux et des commandes vocales pour améliorer significativement l’indépendance et la mobilité des utilisateurs de fauteuils roulants

– Yahia Bouhlel : Cofondateur et PDG de GOMYCODE, un leader régional dans la formation numérique. A travers une plateforme éducative formant la prochaine génération de profils technologiques et numériques, GOMYCODE vise à devenir la plus grande communauté technologique et numérique d’Afrique et du Moyen-Orient.

Le magazine Forbes précise que la liste 2024 comprend 120 candidatures et 153 personnes représentant 24 nationalités. Les Égyptiens sont les plus représentés, avec 48 individus, suivis de 20 Libanais, 12 Tunisiens, 10 Saoudiens, neuf Jordaniens et sept Syriens. L’âge moyen de toutes les personnes figurant sur la liste est de 26 ans, le plus jeune n’ayant que 17 ans.

