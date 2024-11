Météo en Tunisie : pluies éparses et localement orageuses sur les régions EST

La météo en Tunisie se caractérise par des nuages parfois denses sur les régions des côtes Est, avec des pluies éparses et localement orageuses, jeudi 21 novembre 2024. Le temps sera partiellement nuageux sur le reste des régions.

Le vent soufflera de secteur Ouest fort près des côtes Nord et faible à modéré sur le reste des régions. Il va se renforcer progressivement sur les côtes Est à la fin de la journée. la mer sera très agitée au Nord et agitée à localement très agitée dans le reste des côtes.

Les températures maximales seront comprises entre 18 et 23 degrés au Nord et sur les hauteurs Ouest et entre 23 et 26 degrés dans le reste des régions,, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).