Dix nouveaux barrages en Tunisie d’ici en 2030 : le plan pour lutter contre le stress hydrique

Un plan pour construire 10 nouveaux barrages en Tunisie d’ici en 2030, c’est l’information révélée par le ministre de l’Agriculture, Ezzeddine Ben Cheikh lors d’une session parlementaire consacrée au PLF 2025. Le ministre a annoncé la mise en œuvre d’un plan ambitieux de construction de barrages visant à garantir la sécurité hydrique du pays, en renforçant ses infrastructures hydrauliques.

Face aux défis croissants liés à l’approvisionnement en eau potable et à l’irrigation, le ministre a confirmé que cinq nouveaux barrages seront opérationnels dès l’année 2025 à savoir le Barrage Mellegue Supérieur (gouvernorat du Kef), barrage Saïda (gouvernorat de la Manouba), barrage Kalâa Kbira (gouvernorat de Sousse), barrage Douimiss (région de Bizerte) et barrage Khalled (région de Béja).

Ces infrastructures stratégiques permettront de renforcer la capacité de stockage et de réguler l’approvisionnement en eau dans différentes régions.

D’ici 2030, le gouvernement prévoit la construction de dix barrages supplémentaires. Parmi eux Tessa (régions du Kef et de Siliana), Raghai (gouvernorat de Jendouba), Maleh Supérieur (sud-ouest de Bizerte), Ghezala (région de Jendouba), .Siliana 1 et Boulâaba (gouvernorat de Kasserine).

En parallèle, le ministère a inclus dans son programme l’augmentation des capacités des barrages existants, notamment Nebhana, Siliana, et Barbara.

Ce plan ambitieux traduit la volonté du gouvernement de répondre aux enjeux environnementaux et de soutenir les secteurs agricoles et industriels, fortement dépendants des ressources en eau. Ces projets contribueront également à la résilience face aux changements climatiques qui affectent durement le pays et aideront à lutter contre le stress hydrique.

A noter qu’actuellement, les barrages tunisiens sont remplis à 20,5%, au 21 novembre 2024. Ce taux est estimé à 16% pour le barrage de Sidi Salem (Béja) et à 26% pour le barrage de Sidi el-Barrak (Béja), qui constituent les deux plus importants barrages en Tunisie, selon les statistiques de l’ONAGRI.

Ces réserves sont en baisse de 130,027 millions de m3 par rapport à la moyenne du même jour des trois dernières années (610,474 millions de m3), une baisse considérée comme étant critique.

Tekiano avec webmanagercenter.com