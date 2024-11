Match US Ben Guerdane vs Espérance de Tunis : où regarder le match du 22 novembre?

Le Match US Ben Guerdane vs Espérance de Tunis se déroule vendredi 22 novembre 2024 pour le compte de la 9ème journée du championnat de Ligue 1 Tunisienne. Le match USBG vs EST se joue à partir de 14h sur la pelouse du stade 7 mars dans la ville de Ben Guerdane.

L’US Ben Guerdane se trouve en 13ème position du classement du championnat tunisien, avec seulement 6 points en 8 matchs. L’Espérance de Tunis qui a récemment engagé un nouvel entraineur, Laurentiu Reghecampf se trouve en 5ème position avec 15 points. Le match US Ben Guerdane vs Espérance Sportive de Tunis sera dirigé par l’arbitre Houssem Boulaares

Vous pouvez regarder le Match US Ben Guerdane vs Espérance de Tunis en direct live sur la chaine nationale tunisienne Watania 1. Le lien streaming du match USBG vs EST est celui de la Watania 1.

