TAYP mène un programme ambitieux visant à former 250 étudiants issus de cinq universités tunisiennes

TAYP, l’Association des Jeunes Professionnels Tunisiens-Américains, mène un programme ambitieux visant à former 250 étudiants issus de clubs associatifs actifs dans cinq universités tunisiennes.

Ce projet, financé par l’ambassade des États-Unis en Tunisie à hauteur de 1,5 million de dinars, s’inscrit dans une démarche de développement durable et d’innovation sociale.

Les établissements concernés incluent la Faculté des sciences de Bizerte, l’Institut supérieur des études juridiques de Gabès, l’École des arts et des sciences humaines de Kairouan, l’École nationale d’ingénieurs de Tunis et l’Institut supérieur des études technologiques de Tozeur.

Sur une période de 2 ans, ce programme vise à renforcer le leadership des jeunes, à encourager leur participation citoyenne et à établir des partenariats solides entre les universités et les organisations locales de la société civile.

En plus de bénéficier de formations spécifiques, les étudiants et enseignants impliqués auront accès à un soutien financier et technique pour mener à bien leurs projets.

Parmi les initiatives prévues, on retrouve des solutions innovantes telles qu’un système de gestion du trafic pour le pont mobile de Bizerte, une machine à écrire le braille à l’École nationale d’ingénieurs de Tunis, une application touristique pour Kairouan, ainsi que des projets culturels et sociaux à Tozeur et Gabès.

TAYP, dédiée à la coopération entre jeunes professionnels tunisiens et américains, joue un rôle clé dans la promotion des échanges culturels et du développement communautaire.

Ce programme illustre parfaitement sa vision stratégique, en favorisant l’émergence d’une jeunesse dynamique et impliquée dans la résolution des défis locaux.

