Awled Ghodwa: Quand la Jeunesse Tunisienne Donne Espoir à l’Avenir

C’est dans une ambiance festive et porteuse d’espoir que l’Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (UBCI) a organisé une cérémonie de remise de prix dans ses locaux pour célébrer cette première édition de l’émission télévisée “Awled Ghodwa” et honorer les jeunes lauréats de l’émission, en présence de l’état-major UBCI, des lauréats et de leurs parents.

Organisée par l’association « Graines d’Entrepreneurs », cette émission diffusée du 13 octobre au 16 novembre à la télévision, a rassemblé 14 jeunes talents qui ont pitché leurs projets devant un jury spécialisé, afin de désigner la Graine d’entrepreneur de l’année.

“Awled Ghodwa” : un tremplin pour les entrepreneurs de demain

L’émission a offert une plateforme unique aux jeunes porteurs de projets pour présenter leurs idées et bénéficier des conseils d’experts. Plus qu’un simple concours, ce programme a permis de structurer les projets des participants tout en leur offrant une visibilité nationale, marquant ainsi une étape importante dans leur parcours entrepreneurial.

En collaboration avec l’association Graine d’Entrepreneurs, l’émission a créé un écosystème propice à l’éclosion d’une nouvelle génération d’entrepreneurs, transformant des rêves en réalités tangibles grâce à un mentorat et un accompagnement sur mesure.

Des récompenses pour stimuler l’audace et l’ingéniosité

Les 14 participants ont été honorés pour leur créativité et leur détermination. Chaque participant a reçu un livret d’épargne de 500 dinars, un encouragement concret pour poursuivre leurs ambitions.

Le grand lauréat, Selim Ben Mbarek, à la tête du projet MS Green, a reçu un livret d’épargne d’une valeur exceptionnelle de 1 000 dinars. Âgé de seulement 10 ans, Selim ambitionne de transformer le secteur agricole grâce à l’utilisation innovante de drones. « Cette victoire est une source de fierté pour Selim, mais également un signal fort pour toute une génération : l’avenir se construit dès aujourd’hui, avec des idées audacieuses et des talents prometteurs », ont déclaré les membres du jury.

UBCI, Une Banque engagée envers la jeunesse de la Tunisie

En soutenant cette initiative, l’UBCI réaffirme sa volonté d’investir dans les talents émergents et d’encourager l’innovation.

« Ces jeunes talents sont les bâtisseurs d’un futur entrepreneurial solide », a déclaré Mme BEN SASSI, Directrice de la communication UBCI.

Par cet engagement, l’UBCI entend inscrire l’entrepreneuriat au cœur de sa démarche RSE, en misant sur le potentiel illimité de la jeunesse.

A PROPOS DE L’UBCI :

Née en 1961, l’UBCI dispose aujourd’hui d’un réseau de 102 Agences et 117 GABs opérant au cœur même des principaux centres économiques de la Tunisie.

L’UBCI offre une large gamme de produits et de services à l’attention de sa Clientèle de Particuliers et de Professionnels couvrant leurs différents univers de besoins en matière de banque au quotidien, de financement de projets, de bancassurance et de gestion patrimoniale.

Au service également de ses Clients Entreprises et Institutionnels, l’UBCI se démarque notamment par le biais de ses équipes spécialisées dans les domaines du cash management, des activités de marchés, de la banque d’affaires, du commerce international, de l’ingénierie financière, du leasing et du factoring.

Certifiée ISO 9001 pour ses activités à l’International depuis 2002 et pour ses activités monétiques depuis 2012.

L’UBCI est aussi la première banque en Tunisie ayant obtenu en 2022 le label engagé RSE décerné par AFNOR Certification grâce à sa démarche RSE ancrée depuis 2012.

Pour plus d’information : www.ubci.tn

A PROPOS DE GRAINES D’ENTREPRENEURS :

GRAINES D’ENTREPRENEURS a été fondée en 2018 par Sana Ksouri, c’est une structure qui initie les leaders de demain à l’esprit

entrepreneurial, grâce à une équipe jeune dynamique et multidisciplinaire, elle accompagne les enfants de 8 à 16 ans dans leurs idées de projets en utilisant une approche pédagogique active basée sur l’expérimentation.

GRAINES d’entrepreneurs vise donc à inculquer la culture entrepreneuriale aux jeunes dès leur plus jeune âge.

Nous misons sur les prochaines générations en fournissant aux enfants les outils nécessaires pour construire un avenir de jeunes leaders prêts à relever les défis du développement.