10ème anniversaire de la Galerie Alexandre Roubtzoff : Exposition dédiée aux figures majeures de l’art tunisien

A l’occasion de la célébration en ce mois de novembre 2024 de son 10ème anniversaire, la Galerie Alexandre Roubtzoff organise une exposition intitulée «Les Pionniers», du 30 novembre au 31 Décembre 2024.

Inaugurée le 26 novembre 2014, une date qui coïncidait avec le 65ème anniversaire du décès d’Alexandre Roubtzoff, l’un des plus grands peintres ayant marqué l’histoire artistique de la Tunisie, la galerie rend hommage, en célébrant une décennie d’art et de passion, à Alexandre Roubtzoff (1884-1949) et à dix figures majeures de l’art tunisien dont des membres emblématiques de l’Ecole de Tunis :

Aly Ben Salem (1910-2001), Ammar Farhat (1911-1987), Noureddine Khayachi (1918-1987), Jellal Ben Abdallah (1921-2017), Hedi Turki (1922-2019) Zoubeir Turki (1924-2009) Ali Bellagha (1924-2006) Abdelaziz Gorgi (1928-2008) Brahim Dhahak (1931-2011) et Mahmoud Sehili (1931-2015).