Amendes routières en Tunisie : réduction et nouvelles catégories d’amendes ajustées selon le PLF 2025

Le gouvernement tunisien a franchi une étape importante en adoptant une réforme majeure via l’article 45 du projet de loi de finances 2025 (PLF 2025), visant à réorganiser le système des amendes routières. Ce texte, validé hier par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), simplifie la classification des infractions au code de la route et ajuste les montants des amendes correspondantes.

L’article prévoit l’abrogation des deuxième et troisième paragraphes de l’article 83 du code de la route. Les infractions spécifiques à chaque catégorie seront précisées par un arrêté ministériel à paraître prochainement.

Le nombre de catégories d’infractions est réduit de cinq à trois, avec des amendes fixées comme suit :

– Première catégorie : 20 dinars ;

– Deuxième catégorie : 40 dinars ;

– Troisième catégorie : 60 dinars.

Cette révision s’inscrit dans une démarche globale de modernisation visant à simplifier et harmoniser le traitement des infractions. Elle cherche à encourager une conduite plus responsable tout en renforçant les moyens de dissuasion pour réduire les comportements dangereux sur les routes.

Le gouvernement tunisien espère également mieux gérer les infractions et diminuer les accidents de la route et ce en rendant le système plus transparent et équitable. La réforme prendra effet dès la publication des textes d’application.

Tekiano