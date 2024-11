Samsung et Carbon Trust lancent une méthode de mesure de l’impact carbone des appareils connectés. En partenariat avec d’autres grandes entreprises technologiques, Samsung Electronics Co., Ltd. et Carbon Trust proposent cette nouvelle méthodologie visant à mesurer les émissions et les réductions d’émissions liées à la phase d’utilisation des appareils connectés, tels que les ordinateurs portables et les haut-parleurs.

Le lancement de cette méthodologie s’inscrit dans le cadre de la participation de Samsung à l’initiative Decarbonizing the Use-Phase of Connected Devices (DUCD), dans laquelle l’entreprise s’est associée à Carbon Trust, Amazon, Microsoft et Sky pour s’attaquer aux émissions de gaz à effet de serre résultant de la consommation d’électricité en phase d’utilisation des produits électriques et électroniques connectés à l’internet.

Ces organisations mettent l’accent sur la phase d’utilisation en particulier parce qu’elle est généralement la plus grande source d’émissions de carbone d’un produit tout au long de sa durée de vie.

À l’échelle mondiale, les appareils connectés consomment actuellement environ 500 térawattheures (TWh) d’énergie par an, soit l’équivalent de la consommation totale d’énergie de la France. Il est donc prioritaire pour l’industrie technologique de comprendre et de comptabiliser l’impact carbone des produits et de trouver des moyens de réduire les émissions pendant l’utilisation des appareils.

Cette nouvelle méthodologie définit la manière dont les entreprises peuvent évaluer et déclarer les émissions à l’aide de données provenant de dispositifs utilisés par leurs clients, ce qui permet d’établir des rapports qui, jusqu’à présent, reposaient sur les prévisions de durée de vie utilisées dans la comptabilité des émissions actuelle.

La méthodologie vise également à permettre aux entreprises technologiques de rendre compte des réductions d’émissions réalisées dans le cadre de l’utilisation de la méthodologie.

La déclaration annuelle des émissions en phase d’utilisation et la déclaration des réductions d’émissions visent à accroître la transparence de la communication avec les consommateurs, en incitant les entreprises à procéder à des réductions pendant que les produits sont encore utilisés. La normalisation des données vise également à permettre aux entreprises d’identifier des solutions innovantes pour réduire l’impact carbone de leurs appareils.

Les contributions de Samsung au lancement de la nouvelle méthodologie DUCD s’inscrivent dans la continuité de l’engagement de l’entreprise à trouver de nouveaux moyens d’économiser l’énergie.

Ce type d’innovation est illustré par SmartThings Energy, qui permet aux utilisateurs de suivre leur consommation d’énergie et de prendre de meilleures décisions en la matière, ainsi que par Mode Énergie avec IA, qui prend en compte les habitudes d’utilisation pour aider les utilisateurs à mieux gérer leur consommation d’énergie.

« Les émissions liées à la phase d’utilisation représentent la majeure partie des émissions de carbone de nos produits tout au long de leur cycle de vie, et la mesure est essentielle à la gestion et à la réduction des émissions », affirme Inhee Chung, vice-présidente du Corporate Sustainability Center de Samsung Electronics.

« Chez Samsung, engager et responsabiliser les consommateurs grâce à nos solutions d’économie d’énergie est un élément clé de notre stratégie climatique, et nous sommes impatients d’appliquer la méthodologie DUCD pour démontrer comment notre plateforme SmartThings et son Mode Énergie avec IA permettent aux consommateurs de surveiller et de réduire la consommation d’énergie de leurs appareils connectés. ».

« Les appareils connectés occupent une place de plus en plus importante dans la vie quotidienne. Il était donc important de réunir les principaux acteurs de l’industrie technologique pour commencer à s’attaquer dès maintenant aux émissions en phase d’utilisation.

Cette collaboration a permis d’améliorer considérablement l’approche du calcul et de la déclaration des émissions de carbone et des réductions obtenues grâce aux appareils connectés, et de jeter les bases d’efforts supplémentaires pour lutter contre les émissions dans ce domaine qui présente de nombreux défis », explique Felix Prettejohn, conseiller principal chez Carbon Trust.

À propos de Carbon Trust

The Carbon Trust est un organisme mondial de conseil en matière de climat, dont la mission est d’accélérer le passage à un avenir décarbonisé. Nous sommes des pionniers du climat depuis plus de 20 ans, en partenariat avec des entreprises, des gouvernements et des institutions financières pour mener des actions positives en faveur du climat. De la planification stratégique à la définition d’objectifs, en passant par l’activation et la communication, nous transformons l’ambition en résultats.

À ce jour, nos 400 experts ont contribué à fixer plus de 200 objectifs fondés sur des données scientifiques et ont guidé plus de 3000 organisations et villes sur les cinq continents sur la voie du zéro carbone.

communiqué