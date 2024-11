Swan Lake 3D par la compagnie espagnole Larumbe Danza: une performance théâtrale à découvrir aux JTC2024

Swan Lake 3D ou une version révolutionnaire et moderne du classique Le Lac des Cygnes 3D est une performance théâtrale proposée par la compagnie espagnole Larumbe Danza. Elle sera présentée vendredi 29 novembre 2024 au Théâtre Municipal de Tunis, dans le cadre prestigieux des Journées Théâtrales de Carthage JTC2024.

Swan Lake 3D est une pièce de théâtre dirigée par Juan de Torres, directeur artistique de Larumbe Danza qui réinvente le célèbre ballet de Tchaïkovski en y intégrant des projections en trois dimensions, offrant ainsi une relecture moderne avec des technologies immersives.

Ce concept audacieux transforme l’histoire classique en une aventure visuelle et émotionnelle. Grâce à un écran argenté spécialement conçu pour ces effets, les spectateurs vivent une immersion totale, où danse contemporaine et innovation technologique se rencontrent.

Conçue en 2018, cette production a été acclamée pour sa capacité à marier l’esthétique contemporaine à des thèmes intemporels. En revisitant “Le Lac des Cygnes”, la compagnie aborde des questions universelles tout en leur insufflant une énergie moderne.

La particularité de Swan Lake 3D réside dans son intégration harmonieuse de la technologie et de la danse. Les danseurs évoluent sur scène tout en interagissant avec des images projetées en 3D, créant ainsi une dynamique entre réel et virtuel. Cette approche novatrice permet aux spectateurs de redécouvrir des éléments iconiques du ballet, tels que les cygnes et les paysages enchantés, sous un angle totalement nouveau.

Le spectacle met également en avant une bande-son adaptée qui combine des morceaux originaux de Tchaïkovski à des arrangements modernes. Chaque scène est soigneusement chorégraphiée pour offrir une cohésion parfaite entre musique, mouvements et projections visuelles.

Larumbe Danza : une compagnie pionnière

Fondée dans les années 1970 par Karmen Larumbe, Larumbe Danza s’est imposée comme une référence de la danse contemporaine en Espagne et à l’international. Réputée pour son approche innovante, elle fusionne à merveille la danse, le théâtre et les nouvelles technologies. Son répertoire varié explore des thèmes universels et humains, toujours avec une esthétique audacieuse et une grande maîtrise technique.

Avec Swan Lake 3D, Larumbe Danza continue d’affirmer sa place en tant que pionnière, proposant une vision nouvelle et audacieuse du ballet classique. Ce spectacle s’inscrit parfaitement dans la thématique des Journées Théâtrales de Carthage, qui célèbrent l’innovation et la diversité des arts scéniques en marge de la section dédiée au Théâtre du monde.

Tekiano