Apple Watch Series 2 sera abandonnée par Apple en plus d’autres produits emblématiques 

Apple Watch Series 2 sera abandonné par Apple en plus d’autres produits emblématiques. En effet, Apple, le géant technologique américain, a récemment ajouté l’Apple Watch Series 2 à sa liste d’appareils obsolètes, marquant la fin de son soutien officiel pour ce modèle emblématique. Selon des rapports de presse, cette montre connectée, lancée en 2016, a été classée comme “vieux produit” par Apple. Cela signifie qu’elle ne sera plus réparée ni prise en charge par l’entreprise ou ses prestataires de services agréés.

Conformément à la politique d’Apple, les produits sont considérés comme “vieux” lorsque la société arrête leur vente pendant plus de 7 ans. L’Apple Watch Series 2, vendue au prix de 269 dollars, était une des montres les plus attendues par les utilisateurs d’Apple à son lancement. Elle se distinguait par des améliorations notables, telles que la résistance à l’eau et un GPS intégré, surpassant ainsi son prédécesseur. Toutefois, la version en céramique de la Series 2, plus coûteuse, continue de bénéficier du soutien d’Apple.

Dans une démarche similaire, Apple a également classé certains modèles de ses iPhones comme “anciens”, car ne sont plus éligibles pour les services après-vente. :

– iPhone XS Max (2018) : Ce modèle haut de gamme, connu pour son écran OLED et ses performances avancées, ne sera plus éligible au support technique d’Apple.

– iPhone 6s Plus (2015) : Lancé il y a presque une décennie, cet appareil était très apprécié pour son format élargi et sa caméra améliorée.

Bien qu’Apple lance chaque année de nouveaux produits, la société met également fin discrètement à de nombreux modèles précédents, une pratique qui a attiré des critiques de la part des militants écologistes. Ces derniers estiment que des appareils coûteux comme l’Apple Watch et l’iPhone ne devraient pas avoir une durée de vie aussi limitée.

La question des déchets électroniques devient un problème environnemental croissant, avec des appareils jetés dans les décharges où ils libèrent des produits chimiques nocifs pour l’environnement. De plus, ces déchets peuvent contaminer les nappes phréatiques, affectant ainsi la faune et la flore locales.

