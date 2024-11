Le Groupement Professionnel de l’Industrie Cinématographique de la CONECT organise un Forum public-privé sur l’amélioration du climat des affaires et la transformation économique du secteur cinématographique et audiovisuel.

Cet événement d’envergure se tiendra les 3 et 4 décembre 2024, à l’Hôtel Royal ASBU Tunis. Il vise à conférer au secteur cinématographique et audiovisuel un rôle majeur dans la croissance économique et la valorisation de notre patrimoine culturel national.

Ce Forum public-privé réunira les principaux acteurs publics, experts et investisseurs ayant déjà participé aux débats initiés lors de nos ateliers de réflexion, intitulés “Les Jeudis du Cinéma”, en juin et septembre derniers.

L’objectif principal de ce Forum public-privé est de sensibiliser les décideurs à l’importance d’adopter le projet de plan d’action ci-dessous:

1. Facilitation de l’accès au financement

– Mécanismes alternatifs de financement : Développer des solutions innovantes pour faciliter l’accès des PME au financement, notamment à travers la création de nouveaux mécanismes de garanties bancaires, en lien avec le fonds d’encouragement à l’investissement dans le secteur cinématographique et audiovisuel dans la perspective du projet de loi relative à l’industrie cinématographique, en cours de discussion au Parlement.

– Gestion du fonds d’encouragement à l’investissement dans le secteur cinématographique et audiovisuel: Attribuer la gouvernance du fonds d’encouragement à l’investissement dans le secteur cinématographique et audiovisuel au Fonds Tunisien de l’investissement (FTI) ce qui permettra de multiplier les lignes et les sources de financements.

– Accords de coproduction : Inciter le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) à établir des accords de coproduction dans le cadre des partenariats bilatéraux avec les pays tiers.

2. Incitation des investissements dans les infrastructures

– Stratégie d’investissement : Élaborer une stratégie pour encourager les investissements dans les infrastructures techniques (studios de tournage, salles de cinéma, etc.).

– Plan de réhabilitation des salles de cinéma : Réhabiliter le parc des salles de cinéma, avec pour objectif de dénombrer, d’ici 2030, une salle opérationnelle dans chaque délégation.

3. Développement régional de l’industrie cinématographique

– Pôles régionaux et zones franches économiques (ZFE) : Élaborer une stratégie nationale pour développer l’industrie cinématographique et audiovisuelle dans les régions, en créant des pôles techniques et des grands studios de tournage dans des ZFE spécifiques.

– Encouragement des festivals régionaux : Soutenir la tenue de festivals et manifestations cinématographiques en tenant compte des spécificités régionales pour dynamiser l’économie locale.

4. Attractivité territoriale et tournages étrangers

– Tunisia Film Commission : Créer, en collaboration avec l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), une unité de communication et de facilitation logistique pour promouvoir la Tunisie comme destination de tournage.

– Guichet unique pour les autorisations de tournage : Développer au Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) une unité de guichet unique pour faciliter l’obtention des autorisations nécessaires.

– Privilèges fiscaux et facilités douanières : Proposer des avantages fiscaux et des simplifications douanières pour attirer les productions étrangères.

5. Révision de la législation et restructuration institutionnelle

– Révision de la législation : Moderniser les lois régissant le secteur cinématographique et audiovisuel pour les adapter à l’actualité et les préparer au futur des évolutions technologiques et économiques.

– Restructuration du Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) : Optimiser les modes de gestion du CNCI et améliorer ses prestations pour mieux soutenir les acteurs du secteur.

Ce projet de plan d’action vise, dans une logique systémique, à créer un environnement harmonisé et favorable au développement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle et à renforcer le climat d’investissement pour insuffler la dynamique économique nécessaire à ce secteur, aux vastes potentiels de rentabilité et de création d’emplois.

La mise en œuvre de ce plan d’action nécessite une prise de conscience collective de l’importance de coopérer pour créer un écosystème viable. La congruence des mécanismes sera la clé de la synergie escomptée entre les différents acteurs et entités concernés.

Le programme détaillé des panels de ce forum sera disponible sur le site http://conect.org.tn

Tekiano avec communiqué