Les innovations de Samsung basées sur l’IA récompensées par la Consumer Technology Association Avec quatre lauréats de la catégorie « Meilleure innovation », les prix récompensent l’ingéniosité de Samsung dans les domaines de l’IA, du design et de l’expérience utilisateur.

Samsung Electronics Co., Ltd, chef de file mondial de la technologie, a annoncé aujourd’hui que ses derniers produits et services ont été récompensés par les prestigieux prix CES® 2025 Innovation Awards, dont quatre lauréats « Best of Innovation » (meilleure innovation), décernés par la https://www.cta.tech/ (CTA)®.

Ces reconnaissances surviennent deux mois avant le CES® 2025, l’événement technologique le plus important et le plus influent au monde, et soulignent l’engagement sans faille de Samsung à repousser les limites de la technologie grand public. Grâce à des avancées pionnières en matière d’IA, de conception durable et d’expériences utilisateur inclusives, Samsung continue d’établir la norme pour l’ensemble de l’industrie.

Les prix CES Innovation Awards est un concours annuel qui récompense la conception et l’ingénierie exceptionnelles dans le domaine de la technologie grand public, en reconnaissant les meilleures innovations dans plusieurs catégories et en distinguant les mieux cotées dans chaque domaine.

Pour Samsung, ces prix soulignent également la vision plus large de l’entreprise en matière de connectivité, de personnalisation et de commodité basées sur l’IA dans son écosystème d’appareils intelligents puissants, des téléphones intelligents et tablettes aux appareils électroménagers, téléviseurs, appareils vestimentaires, logiciels, services et autres ainsi que les solutions de semi-conducteurs qui débloquent des possibilités illimitées pour l’avenir.

En particulier, la division Samsung Visual Display Business a remporté 16 prix de l’innovation, dont trois prix « Best of Innovation ». Il s’agit notamment des honneurs rendus à plusieurs écrans Samsung, tels que le dernier téléviseur OLED phare.

En outre, Samsung a été récompensée pour ses fonctions d’intelligence artificielle exceptionnelles conçues pour rendre votre journée plus simple, plus dynamique et plus connectée que jamais. L’entreprise Digital Appliances (DA) (appareils électroménagers numériques) a également été récompensée pour son innovation centrée sur la maison, remportant plusieurs prix pour des produits qui améliorent l’expérience utilisateur en augmentant considérablement la commodité

Les participants au CES® 2025, qui se tiendra à Las Vegas du 7 au 10 janvier, pourront découvrir la gamme complète de produits intelligents alimentés par l’IA de Samsung, qui ont été repensés dans le cadre de ses efforts en faveur d’un monde plus durable et plus accessible, associant le meilleur de la technologie et du style de vie.

Les oreillettes Galaxy∘Buds3∘Pro remportent le prix Best of Innovation dans la catégorie des écouteurs et des appareils personnels.

Les oreillettes Galaxy∘Buds3∘Pro ont reçu le prix Best of Innovation dans la catégorie des écouteurs et des appareils personnels pour son son de qualité supérieure, son contrôle adaptatif du bruit et son apparence élégante. Dans l’ensemble, la gamme Galaxy Buds3 a été conçue pour offrir des expériences audio de qualité supérieure grâce à une nouvelle approche informatique, tout en garantissant un port confortable. Elle intègre le système Galaxy AI, qui permet aux utilisateurs d’écouter des conférences ou des discours traduits directement par l’intermédiaire de leurs oreillettes Galaxy Buds, éliminant ainsi les barrières de la langue et de la communication, le tout sans avoir besoin d’un écran.

Récipiendaires du prix de l’innovation du CES 2025

Galaxy AI pour l’imagerie – Samsung intègre l’IA dans toutes ses technologies connectées, à commencer par Galaxy AI sur les appareils mobiles, afin d’offrir des avantages réels et innovants aux utilisateurs, tels que de puissants outils d’édition et de créativité mobiles.

Par exemple, ProVisual Engine, une suite complète d’outils alimentés par l’IA, transforme la manière dont les utilisateurs capturent et modifient le contenu, en leur permettant d’affiner instantanément et sans effort une photo grâce à des recommandations automatiques telles que la suggestion de modifications les modifications génératives. Ces capacités illustrent l’importance que Samsung accorde à la création d’expériences enrichissantes pour les utilisateurs.

Galaxy Z Fold6 pour les jeux et sports électroniques – Le Galaxy Z Fold6, l’appareil pliable de la gamme Galaxy Z le plus mince et le plus léger à ce jour, est optimisé pour la portabilité tout en offrant de puissantes performances grâce au processeur mobile Snapdragon le plus avancé et à un système de refroidissement amélioré. Il offre également une gamme de fonctions et d’outils de communication et de créativité alimentés par Galaxy AI, qui maximisent les avantages du grand écran et améliorent considérablement la productivité.

La gamme Galaxy Tab S10 pour le matériel et les composants informatiques – Il s’agit de la première gamme de tablettes de Samsung conçue spécialement pour l’IA. Les composants internes de première qualité comprennent des écrans AMOLED dynamiques 2X de 14,6 po et de 12,4 po, la toile idéale pour le stylet S Pen intuitif inclus avec les deux modèles.

Les améliorations de performance apportées à la Galaxy Tab S10 Ultra comprennent une augmentation de 18 % pour l’unité centrale, de 28 % pour le processeur graphique et de 14 % pour le NPU, par rapport à la Galaxy Tab S9 Ultra. Cette puissance de traitement améliorée permet des fonctionnalités d’IA plus rapides et plus réactives.

Ces fonctionnalités sont désormais facilement accessibles à l’aide d’invites écrites grâce à la nouvelle touche Galaxy AI sur les claviers avec étui-support à rabat rigide compatibles, qui peut être personnalisée pour ouvrir l’assistant d’intelligence artificielle choisi par l’utilisateur.

Galaxy Watch7 pour la mode et la technologie – La montre Galaxy Watch7 est conçue pour favoriser le bien-être au quotidien en proposant des séances d’entraînement personnalisées et des fonctions de suivi du bien-être. En outre, la montre Galaxy Watch7 permet aux utilisateurs d’exprimer leur style grâce à un éventail de bracelets élégants et à diverses options de cadrans de montre.

DRAM LPDDR5X de 10,7 Gbit/s pour appareils mobiles, accessoires et applications – Samsung a développé la première DRAM LPDDR5X de classe 12 nm de l’industrie qui prend en charge la vitesse la plus rapide de l’industrie allant jusqu’à 10,7 gigabits par seconde (Gbit/s). Avec ses performances élevées et la plus petite taille de puce de l’industrie, la LPDDR5X est prête pour les applications d’intelligence artificielle sur appareil de la prochaine génération.

Exynos W1000 pour la mode et la technologie¬ Conçu pour les montres intelligentes et les appareils vestimentaires, le processeur Exynos W1000 exécute les applications exigeantes en toute fluidité et offre des graphiques 3D éclatants grâce à son processeur graphique dédié. Il améliore l’expérience utilisateur grâce à un chargement rapide des applications et à un affichage permanent qui consomme peu de batterie.

Tous les objectifs du prisme (ALoP) pour l’imagerie – Tous les objectifs du prisme (ALoP) de Le système ALoP (All Lenses on Prism) de Samsung est une solution de téléobjectif de nouvelle génération qui place les lentilles directement sur le prisme, améliorant ainsi la luminosité et réduisant le bruit. Cette conception innovante réduit également la bosse de l’appareil photo, ce qui permet d’obtenir un design plus élégant et plus esthétique.

