Météo en Tunisie : ciel peu nuageux sur la plupart des régions avec possibilité de chute de pluies

La Météo en Tunisie affiche une brume matinale légère dans la matinée du lundi 02 décembre 2024. Le ciel sera peu nuageux sur la plupart des régions du pays, avec possibilité de chute de pluies éparses et locales aux zones de l’extrême nord.

Des cellules orageuses et des précipitations seront attendues, la nuit sur les régions côtières du nord. Les pluies seront temporairement abondantes à l’extrême nord, a indiqué l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures maximales se situeront aux alentours de 14 degrés aux hauteurs ouest, et elles seront comprises entre 17 et 23 degrés, sur le reste de régions. Le vent soufflera du secteur ouest relativement fort près de côtes et faible à modéré, à l’intérieur du pays.

La mer sera agitée à très agitée au nord et moutonneuse à localement agitée au reste de côtes.