La Biennale de L’Art se déroule pour sa 2e édition du 30 novembre au 08 décembre 2024. Cette manifestation artistique sous le thème du Pop Art, est organisée par l’Association caritative SFEB Tunisie avec le soutien d’ENNAKL Automobiles et TotalEnergies, dans le cadre de leurs stratégies RSE.

Les visiteurs auront l’occasion de découvrir dans le cadre de la 2ème édition de cette Biennale de l’Art, après celle de 2021, 145 œuvres hauts en couleurs, reprenant les symboles et les codes du monde Pop Art. Ces œuvres d’art exceptionnels produits sur différents supports sont réalisés par des artistes tunisiens et étrangers de Renom.

Tous les artistes mettent en vente leurs créations inédites. Les revenus seront versés en totalité ou en partie au profit de l’association SFEB Tunisie, indique Michel Delattre, président de la SFEB Tunisie. Il tient à souligner que cette biennale se fait pour la deuxième fois grâce aux efforts des bénévoles et le soutien des sponsors particulièrement le groupe Ennakl Automobiles et TotalEnergies.

Lors de la cérémonie pré-inauguration, Habib Lasram, le DGA du groupe Ennakl a déclaré : “J’ai l’honneur de représenter Ennakl Automobiles aujourd’hui, à l’occasion de la Biennale, en partenariat avec TotalEnergies. Ennakl Automobiles est leader de la mobilité en Tunisie, notamment à travers la vente de véhicules neufs, d’occasion, la location à court ou long terme, ainsi que les solutions de recharge.”

Cotée aux Bourses de Tunis et Casablanca, la société Ennakl a été sélectionnée pour mettre en œuvre un programme ESG, une nouvelle réglementation européenne. Ce partenariat illustre l’importance de l’art et de la culture dans le développement durable, en sensibilisant aux enjeux environnementaux et sociaux actuels. A ce titre un comité de RSE a été mis en place et la biennale arrive à bon point de notre politique RSE.”

Il ajoute : “La Biennale s’inscrit pleinement dans cette politique RSE. En tant que pilier du développement durable, ce partenariat avec TotalEnergie souligne que l’art et la culture jouent un rôle fondamental dans ce domaine. Ils créent des liens sociaux, sensibilisent aux défis contemporains, notamment environnementaux et sociaux, et offrent de nouvelles perspectives pour l’avenir. ”

De son côté Mutaz Nazzal DG de TotalEnergies Marketing Tunisie a félicité l’organisation de la Biennale de l’art sous le thème Pop Art, après la tenue d’une saison exceptionnelle en 2021. il ajoute “TotalEnergie Marketing Tunisie tenait cette année à être au près de son partenaire historique Ennakl Automobiles, et soutenir l’association SFEB et ses actions caritatives. Nous souhaitons affirmer ensemble que la culture joue un rôle fondamental dans le développement durable en créant des liens sociales, en sensibilisant aux grands défis contemporains et en offrant des nouvelles perspectives dans l’avenir.”

Mr Nazzal poursuit en expliquant que “La biennale incarne notre vision partagée, mettre la culture au profit de la transformation sociétale et environnementale, tout en valorisant l’innovation et la créativité comme moteur de changement. TotalEnergies Marketing Tunisie en conformité avec les axes RSE développés par la compagnie s’engage au quotidien dans un dialogue culturel. Elle encourage l’ouverture sur d’autres culture et valorise la patrimoine.”.

La commissaire de l’exposition, l’artiste Nadia Zouari supervise la “Biennale de l’Art”, qui réunit de nombreuses œuvres d’artistes renommés sur la scène des arts plastiques tunisienne et internationale. Parmi ces noms figurent, les artistes Leila Rokbani, Alia Derouich, Anne Turki, le marocain Rachid Rafik, , les artistes calligraphes et graffeurs El Seed, Jaye, Jaye, Akacha et Komonji, les photographes Michel Gilberti et Mona Fkih Khouaja, les talentueux Irane Ouane, Vincenzo Magnani et plein d’autres.

L’événement artistique La Biennale de l’Art Pop’Art 2024, organisé au profit des actions caritatives de l’association SFEB, se poursuit jusqu’au 8 décembre 2024, de 10h à 19h, à l’hôtel Golden Carthage de Gammarth. L’accès est gratuit.

Sara Tanit