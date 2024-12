L’UBCI s’engage avec la startup Kumulus pour répondre aux défis de l’eau et la réduction de la consommation du plastique

Face aux défis croissants liés au stress hydrique et à la pollution par les bouteilles d’eau en plastiques, l’UBCI réaffirme son engagement en faveur de solutions durables. Avec le lancement de son partenariat avec la startup Kumulus, la banque franchit une nouvelle étape dans sa stratégie environnementale en faveur de ses employés et de ses clients.

Vendredi 29 novembre, l’UBCI a dévoilé l’installation de machines Kumulus dans plusieurs de ses sites, une innovation technologique capable de produire de l’eau potable directement à partir de l’air. Ce projet s’inscrit dans une démarche ambitieuse de sensibilisation à l’écoresponsabilité auprès de ses collaborateurs et de ses clients pour la réduction de l’utilisation des bouteilles en plastique.

Le fonctionnement de la machine repose sur un procédé ingénieux : l’air ambiant est refroidi pour générer des gouttelettes d’eau, qui sont ensuite filtrées, minéralisées, et stockées dans un réservoir garantissant leur pureté et fraîcheur. Chaque machine peut produire entre 20 et 30 litres d’eau potable par jour, offrant ainsi une alternative pratique et écologique à l’eau conditionnée.

L’UBCI ambitionne de déployer ces machines dans plusieurs sites à travers le pays, consolidant ainsi son rôle de pionnier en matière de développement durable et son soutien aux startups tunisiennes. À travers ce partenariat, la banque espère inspirer un changement durable dans les pratiques environnementales, tout en contribuant à la préservation des ressources naturelles.

Communiqué