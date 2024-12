VIH / SIDA en Tunisie : 8 mille personnes vivent avec le virus dans le pays en 2023

Le programme national de lutte contre le SIDA, dirigé par le ministère de la Santé tunisien, estime à 8 000 le nombre de personnes vivant avec le VIH en 2023. Parmi elles, seulement 28 % (2 240) connaissent leur statut, et 2 036 bénéficient d’un traitement gratuit dans quatre hôpitaux : l’hôpital Rabta à Tunis, l’hôpital Farhat Hached à Sousse, l’hôpital Hédi Chaker à Sfax et l’hôpital Fattouma Bourguiba à Monastir.

La Tunisie, engagée dans le plan stratégique mondial 2021-2026, vise à éradiquer le VIH d’ici 2030. Les efforts incluent des campagnes de sensibilisation sur les dangers des agressions sexuelles et des drogues, principales sources de contamination, et un soutien accru pour les groupes vulnérables, y compris les étrangers.

Des organisations comme Avocats sans Frontières appellent à réduire les obstacles légaux et sociaux pour améliorer l’accès aux soins et à la prévention. Ces initiatives sont soulignées le 1er décembre de chaque année, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA.

Une occasion pour sensibiliser davantage et en apprendre plus sur le VIH, le SIDA et les infections sexuellement transmissibles.

De son côté, l’association ATL MST SIDA Tunis (Association Tunisienne de Lutte contre les Maladies Sexuellement Transmissible et le Sida) publie sur sa page FB, tout au long du mois de décembre, des capsules vidéos avec Dr Rajeh Rezgui.

Le médecin propose de démystifier les idées reçues sur le SIDA, et les infections sexuellement transmissibles. encourage le dépistage et partagera des conseils pratiques pour se protéger et protéger ses proches.

Tekiano