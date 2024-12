Alerte – Météo en Tunisie : pluies temporairement orageuses et localement abondantes attendues

Des pluies temporairement orageuses et localement abondantes sont attendues, mercredi, sur les régions côtières nord, a annoncé l’Institut National de la Météorologie (INM), dans un bulletin de suivi.

Les précipitations concerneront, l’après-midi, le reste de régions du nord et le centre, et la nuit, les zones du sud-est. Les quantités maximales varieront entre 30 et 50 mm, pour atteindre, localement, les 70 mm à l’extrême nord, avec chute de grêles par endroits.

La chute de pluies se poursuivra, jeudi, 05 décembre 2024, sur la plupart des régions, notamment à l’extrême nord-ouest. Le vent soufflera fort puisque sa vitesse sera comprise entre 60 et 80 km/h, avec des phénomènes de sable au sud.

La vitesse du vent peut atteindre les 100 km/h aux régions côtières et sur les hauteurs. L’INM a indiqué, en outre, que les températures enregistreront une baisse considérable, surtout sur les hauteurs.