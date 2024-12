Les Journées cinématographiques de Carthage, JCC 2024 , sont officiellement de retour, du 14 au 21 décembre. Le festival du cinéma tunisien, qui a pour vocation de mettre en avant les films d’auteur africains en premier lieu puis arabes et locaux, renoue avec son public, après son annulation en 2023 en signe de solidarité avec la Palestine. Il se présente avec une programmation plus étoffée et de nouvelles sections.

Le comité directeur de JCC, à sa tête le réalisateur Ferid Boughedir, a quasiment tout publié concernant les films en compétitions officielles et ceux qui figurent dans les rubriques annexes, cela s’est fait régulièrement sur les réseaux sociaux du festival.

Néanmoins, la présence du cinéaste tunisien à la tête du festival demeure controversée, et cela s’est fait sentir lors de la conférence de presse, au cours de laquelle des associations féministes se sont introduites scandant des messages accusateurs.

L’expérience des films dans les prisons et casernes se poursuit avec la projection de films en présence de leurs auteurs, acteurs et invités du festival et aussi dans les régions et des village de Tunisie. Les projections se feront dans les gouvernorats de Gabès, EL Kef, Bizerte, Béja et Sousse.

La nouveauté majeur de cette année et l’annonce d’une nouvelle compétition nationale dédiée exclusivement aux films tunisiens dans les 3 catégories officielles longs-métrages, documentaires et courts-métrages.

Deux films seront à l’ouverture du festival, le court métrage fiction « upshot » (2024) de Maha Haj de Palestine et le long-métrage documentaire dans une copie restaurée “The Freedom Giver” (1987) du cinéaste, chercheur et monteur irakien Kays Alzubaydi décédé le 1er décembre 2024.

Rappelons que la participation tunisienne aux JCC 2024 a atteint un nombre record jamais enregistré auparavant avec 25 nouveaux long-métrages, répartis entre les différentes sections de la manifestation. 32 œuvres cinématographiques tunisiennes en tout seront attendues.

JCC 2024 : un nombre record de films Tunisiens et de nouvelles sections du 14 au 21 décembre 2024

Trois pays seront à l’honneur au cours de cette 35ème édition, qui verra la projection de plusieurs films issus du Sénégal, le pays le plus primé dans l’histoire des JCC, la Palestine, pays à l’honneur au cours de le session annulée, et le Royaume de Jordanie. La section Palestine au cœur des JCC proposera 19 films, 14 films à l’Avenue Habib Bourguiba de Tunis et 5 films dans les salles.

Les Journées Cinématographiques de Carthage 2024 en chiffres

– Nombre des salles : 20

– Nombre des films enregistrés : 806

– Nombre des pays enregistrés : 21

– Nombre des films tunisiens enregistrés : 99

– Nombre des films programmés : 217

– Nombre des longs métrages : 168

– Nombre des courts métrages : 447

– Nombre des films de la compétition officielle : 56

– Nombre des films de la compétition nationale : 12

– Nombre des films « Focus Jordanie » : 12

– Nombre des films « Focus Sénégal »: 14

– Nombre des films « Palestine au cœur des JCC » : 19 films (14 films à l’Avenue + 5 films dans les salles)

– JCC dans les prisons : 6 films

– JCC dans les régions : 5 films

– JCC dans les casernes : 5 films

– Panorama 35 : 5 films

– Panorama 34 : 23 films

– Carthage Pro :

– 160 soumissions pour Chabaka, dont 37 projets tunisiens.

– 69 soumissions pour Takmil, dont 13 projets tunisiens.

– 143 soumissions émanant de porteurs de projets arabes et africains.

– 11 projets retenus pour Chabaka dont 6 tunisiens

– 9 projets retenus pour Takmil dont 3 tunisiens

Hommage spécial à Khemaies Khayati

Un hommage spécial sera rendu au grand journaliste et critique de cinéma tunisien feu Khemaies Khayati. Le défunt était un passionné de l’image et du monde du cinéma depuis les années soixante depuis qu’il était membre de la Fédération tunisienne de ciné-clubs.

Khayati a étudié la sociologie, la littérature et la civilisation arabe à Paris, consacrant sa thèse de doctorat au pionnier du cinéma réaliste égyptien, le réalisateur Salah Abu Seif. Il a ensuite collaboré comme journaliste et critique de cinéma avec de nombreux médias, d’abord en France, où il fonde la revue « Cinéma arabe ».

Il fait partie du comité de sélection des films de la Semaine de la Critique du Festival International du Film de Cannes puis devient responsable du bureau de presse de l’Institut du Monde Arabe. Il est également membre du comité de rédaction du journal pro-palestinien de langue arabe « AL YOUM ESSABAA ».

Il retourne ensuite en Tunisie, où il présente des émissions spécialisées sur le cinéma à la télévision nationale. En plus de publier dix-huit livres. Le défunt a reçu la « Tanit d’honneur » à l’issue des Journées cinématographiques de Carthage 2021 en reconnaissance de la richesse et de la singularité de son parcours.

Tout au long de sa carrière, il a maintenu son humilité innée tout en partageant son expérience avec les jeunes professionnels du cinéma. Cet hommage comprend un prix portant le nom de Khemaies Khayati, une exposition de photographies et une rencontre sur la critique cinématographique, en plus de la réalisation d’un court métrage intitulé : « Khemaies Khayati et les Journées du cinéma de Carthage ».

Tekiano