Météo en Tunisie : températures en baisse et chutes de pluies

La Météo en Tunisie se caractérise par des températures en baisse, jeudi 05 décembre 2024, avec des chutes de pluies au nord et localement au centre et au sud-est, a annoncé l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les précipitations seront provisoirement orageuses, et temporairement abondantes aux régions côtières du nord et à l’extrême nord-ouest, avec chute de grêles par endroits.

Les températures seront en baisse et les maximales se situeront aux alentours de 7 degrés sur les hauteurs, et entre 12 et 17 degrés, sur les différentes régions du pays. Elles peuvent atteindre les 20 degrés à l’extrême sud-ouest.

Le vent soufflera du secteur nord-ouest fort à très fort, près de côtes et sur les hauteurs ouest et relativement fort à fort, ailleurs. Sa vitesse dépassera provisoirement les 80 km/h. Il soufflera sous forme de rafales avec des phénomènes de sable, locales, au sud.

La mer sera agitée au nord, et très agitée à agitée au niveau des côtes est du pays