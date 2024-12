Les avancées contre le cancer du sein en Afrique du Nord thème du Press Day organisé par Roche en Egypte

Les avancées contre le cancer du sein en Afrique du Nord est le thème du Press Day concocté par Roche en Egypte. Intitulé North Africa Press Day ou la première Journée de la presse en Afrique du Nord, cet événement a été organisé par les laboratoires Roche et le groupe Lynx durant la dernière semaine de novembre 2024 dans la capitale égyptienne.

Il a réuni des professionnels de la santé, des décideurs politiques, des experts de l’industrie, des patients et des journalistes pour célébrer les progrès réalisés dans la lutte contre le cancer du sein dans la région nord africaine, tout en identifiant de nouvelles opportunités, notamment dans le domaine des innovations et technologies pour améliorer les soins aux patients.

La Tunisie, aux côtés d’autres pays comme l’Algérie, l’Égypte et le Maroc, contribue à une dynamique régionale exemplaire. Les progrès significatifs réalisés dans la lutte contre le cancer du sein en Afrique du Nord, soulignant un changement de perception d’une maladie mortelle à une condition gérable grâce à des efforts collectifs.

Défis spécifiques aux femmes africaines

Les femmes en Afrique font face à des défis uniques, notamment des diagnostics tardifs et des formes plus agressives de la maladie. Environ 90 000 enfants perdent leur mère chaque année à cause du cancer du sein, ce qui a des répercussions sur les familles et l’économie locale.

Des pays comme l’Égypte ont mis en place des initiatives nationales ambitieuses. Par exemple, le dépistage a permis de passer de 70 % des cas diagnostiqués à un stade avancé à 70 % diagnostiqués précocement. Le Maroc a également lancé un Plan National de Prévention et de Contrôle du Cancer, offrant un dépistage gratuit à 1,8 million de femmes chaque année

En Algérie et en Tunisie, des campagnes de sensibilisation et des unités mobiles ont amélioré les taux de détection précoce de la maladie permettant ainsi une prise en charge plus efficace.

Le cas Tunisien de l’association Nourane pour la prévention du Cancer, est mis en avant, étant à l’avant-garde des efforts de dépistage précoce dans les régions mal desservies, avec des unités de mammographie mobiles qui se déplacement dans des zones à accès limité aux soins.

Cette approche proactive a conduit à des progrès significatifs dans les efforts de dépistage précoce, en 2023, une unité mobile a permis de dépister plus de 10 000 femmes et d’identifier 1 000 cas urgents nécessitant un traitement immédiat.

Importance de l’innovation technologique dans la lutte contre la cancer du sein

La technologie joue un rôle crucial dans le dépistage et le traitement du cancer du sein. L’intelligence artificielle (IA) est utilisée pour améliorer la précision des diagnostics, particulièrement dans les zones rurales où l’accès aux soins est limité. L’IA aide également à réduire l’anxiété liée aux délais d’attente pour les résultats médicaux.

les experts ont exploré comment les outils alimentés par l’IA révolutionnent les diagnostics en améliorant la précision et en réduisant les faux négatifs. Pour les femmes dans les zones rurales, où l’accès à un second avis peut prendre des jours, l’IA accélère les résultats, soulageant l’anxiété et permettant un traitement plus rapide. L’IA sert de second avis, soutenant les médecins et garantissant que les femmes reçoivent la même qualité de soins, peu importe où elles vivent.

D’une collaboration régionale émane une note d’espoir

Les campagnes de sensibilisation, les investissements dans les infrastructures de santé et les efforts via les PPP (Partenariats Public Privé) contribuent à briser les tabous sociétaux transforment la perception du cancer du sein. Ces avancées régionales illustrent comment une vision unifiée et des partenariats stratégiques peuvent améliorer les résultats de santé.

Plus de 32 millions de femmes égyptiennes ont été dépistées en trois ans, grâce à l’initiative ‘100 Millions de Vies Saines’ améliorant considérablement les résultats de santé. Au Maroc, en 2009, la Fondation Lalla Salma- Prévention et traitement des cancers et Roche ont initié un programme d’accès destiné aux patients indigents, leur permettant de recevoir gratuitement des traitements innovants de Roche dans les structures publiques de santé. Ce programme offre à plus de 1 500 patients un accès à des thérapies oncologiques avancées.

En Tunisie, la collaboration de Roche avec l’Association Tunisienne du Cancer offre des consultations médicales gratuites, des mammographies et des échographies mammaires, ainsi que des ateliers d’auto-examen pour encourager les femmes à surveiller leur santé. Roche s’associe à l’Institut National du Cancer, offrant des consultations gratuites, la distribution de bons pour des mammographies sur prescription médicale et des sessions de formation pour les médecins sur les dernières avancées dans les diagnostics personnalisés du cancer du sein.

L’initiative North Africa Press Day marque un engagement collectif à transformer la prise en charge du cancer du sein, indique les laboratoires Roche. Ensemble, Roche et ses partenaires s’engagent à garantir à chaque patient l’accès aux soins qu’il mérite.

Sara Tanit