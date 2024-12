Météo en Tunisie : pluies éparses attendues au nord et localement au centre-ouest

La Météo en Tunisie affiche des pluies éparses qui sont attendues, vendredi 06 décembre 2024 au nord et localement au centre-ouest du pays, prévoit l’Institut National de la Météorologie (INM).

Des précipitations seront enregistrées aussi, dans la région de Sahel, durant la nuit. Le ciel sera passagèrement nuageux, ailleurs.

Les températures maximales se situeront aux alentours de 11 degrés aux hauteurs ouest, entre 18 et 22 degrés au sud, et entre 14 et 19 degrés, au nord et au centre.

Le vent soufflera du secteur nord-ouest fort à très fort, près de côtes et aux hauteurs ouest, et modéré à relativement fort, ailleurs, avec des phénomènes de sable, au sud.

La mer sera agitée au golfe de Gabès, et très agitée à agitée au niveau du reste de côtes.