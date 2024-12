Samsung One UI 7 optimise la sécurité et la confidentialité à l’ère de l’IA pour plus de choix et de transparence

Samsung One UI 7 optimise la sécurité et la confidentialité à l’ère de l’IA pour apporter choix et transparence aux utilisateurs. Samsung Electronics annonce l’ouverture du programme bêta de One UI 7 qui donne un aperçu des dernières mesures de sécurité renforcées et exclusives proposées par Samsung Galaxy.

A tous les niveaux, cette nouvelle version protège les données personnelles des utilisateurs en leur offrant le choix, la transparence et des paramètres de sécurité intégrés. A l’ère de l’IA, il n’y a en effet pas de vie privée sans sécurité renforcée.

Knox Matrix : une transparence ultime

Knox Matrix incarne la vision de Samsung pour le futur. La solution offre une protection reposant sur une analyse multicouche et intelligente des menaces sur les appareils Samsung connectés. One UI 7 pose ainsi les bases d’une nouvelle ère en matière de sécurité.

Knox Matrix surveille les appareils via Trust Chain, une blockchain privée et sécurisée. Le nouveau tableau de bord Knox Matrix inaugure une nouvelle façon de maintenir plus facilement une sécurité transparente à travers un écosystème connecté. Grâce à One UI 7, il devient plus intuitif de vérifier l’état de sécurité de différents appareils intelligents Samsung, qu’il s’agisse des appareils mobiles Galaxy, de téléviseurs ou d’électroménager. Une pastille verte indique que les appareils connectés sont à jour et qu’aucun risque n’est détecté. Si l’un d’entre eux est menacé, le tableau de bord recommande alors l’action adaptée pour y remédier.

Une nouvelle méthode de récupération dans Protection Renforcée des Données facilite le processus via Samsung Cloud. Protection Renforcée des Données synchronise et sécurise chaque appareil connecté en garantissant que les utilisateurs disposent d’un plan de secours en cas de perte d’un appareil de confiance. Avec One UI 7, ils peuvent désormais transférer des données privées récupérées vers un nouvel appareil en utilisant l’option de verrouillage (PIN, motif ou mot de passe) de l’appareil précédent.

Samsung a également développé de nouvelles façons de gérer et de sécuriser des informations d’identification: les clés d’accès. Grâce à One UI 7, les utilisateurs peuvent désormais créer des clés pour accéder à leur compte Samsung. Cela leur permet ensuite de se connecter plus rapidement et plus facilement aux applications, appareils et sites web, et ce, en toute sécurité. Les utilisateurs peuvent ainsi se connecter à leur téléviseur, à leur réfrigérateur AI Family Hub et à bien d’autres appareils grâce au capteur d’empreintes digitales de leur smartphone.

Restrictions Maximales : un contrôle supérieur pour l’utilisateur

Restrictions Maximales crée une puissante ligne de défense contre les cybermenaces actuelles. One UI 7 favorise le choix de l’utilisateur grâce à des fonctionnalités conçues pour ceux qui ont besoin de mesures de protection supplémentaires. Restrictions Maximales a été mis à jour avec l’ajout de contrôles additionnels afin que les utilisateurs puissent profiter de la tranquillité d’esprit procurée par une sécurité renforcée, tout en conservant l’accès aux fonctionnalités clés de l’appareil. Grâce à des options de contrôle supplémentaires, ils peuvent bloquer le service 2G et empêcher l’interception des données lorsqu’ils sont connectés à des réseaux potentiellement dangereux. Il est également possible de stopper la reconnexion automatique à certains réseaux Wi-Fi peu sécurisés pour garantir la confidentialité des données, tout en offrant la possibilité de s’y connecter manuellement.

La mise à jour améliore les outils de protection de Restrictions Maximales pour Samsung Messages et Samsung Galerie, permettant de supprimer les données de localisation des photos partagées, d’empêcher le téléchargement automatique des pièces-jointes et de bloquer les liens, les aperçus et les albums partagés.

De nouveaux paramètres de sécurité pour une protection optimisée

Pour mieux protéger leur appareil, les utilisateurs peuvent bloquer les connexions USB (hors chargement) lorsque l’appareil est verrouillé, afin que personne ne puisse accéder à leurs fichiers ou envoyer des commandes nuisibles via le port USB.

Pour éviter les menaces provenant du sideloading, le nouveau système Installation Sécurisée de One UI 7 fonctionne avec Auto Blocker pour envoyer un avertissement lorsque l’utilisateur tente de télécharger un fichier à partir d’une source non autorisée.

Une confidentialité renforcée contre le vol

One UI 7 introduit de nouvelles fonctionnalités à la suite Android de solutions de protection contre le vol, uniquement disponibles sur les appareils Galaxy. Elles permettent d’améliorer les mesures de sécurité en place et de garantir que les données personnelles sont protégées, même lorsqu’un appareil est perdu ou volé. Au-delà du verrouillage lorsque l’appareil est détecté comme étant volé, du verrouillage de l’appareil hors ligne et du verrouillage à distance, les utilisateurs Galaxy bénéficient désormais de mesures de sécurité supplémentaires grâce à Identity Check. Cette fonction optionnelle intervient lorsque le code PIN d’un appareil est compromis. Les utilisateurs sont assurés que les protections Galaxy exclusives entreront en action si une activité suspecte est détectée.

Dans un lieu inconnu, l’authentification biométrique sera nécessaire pour modifier les paramètres de sécurité qui pourraient compromettre les données personnelles.

Un délai de sécurité d’une heure empêchera les utilisateurs non autorisés d’effectuer des modifications sur l’appareil.

À l’ère de l’IA, One UI 7 marque la prochaine étape de l’engagement de Samsung en matière de confidentialité avec des fonctionnalités qui assurent une protection complète. Le lancement officiel de One UI 7 débutera avec l’arrivée des prochains appareils de la série Galaxy S lors du premier trimestre 2025. Incarnant l’engagement de Samsung d’étendre sa politique de mise à jour du système d’exploitation, One UI 7 sera ensuite progressivement disponible sur d’autres appareils Galaxy.

Le programme bêta de One UI 7 sera d’abord accessible sur les appareils de la série Galaxy S24 en Allemagne, en Inde, en Corée, en Pologne, au Royaume-Uni et aux États-Unis à partir du 2 décembre. Les utilisateurs de la série Galaxy S24 peuvent postuler pour rejoindre le programme via Samsung Members.

