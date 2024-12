Championnat du monde du Pétanque : l’équipe nationale tunisienne senior sur le podium et les espoirs brillent

Le prestigieux Championnat du monde du Pétanque s’est déroulé à Dijon, en France, du 5 au 8 décembre 2024. L’équipe nationale tunisienne de pétanque, dans la catégorie seniors, a fait honneur à son pays en remportant la médaille de bronze en triplette.

L’équipe tunisienne, composée de Mohamed Khaled Bougriba, Majdi Hammami, Sofien Ben Brahim et Lassad El May, a démarré la compétition avec brio. En phase préliminaire, disputée selon le système suisse, elle a enchaîné quatre victoires consécutives contre la Finlande, le Liban, le Cambodge et l’Argentine, ne concédant qu’une seule défaite face à la France. Ce parcours exemplaire leur a permis de se qualifier pour les huitièmes de finale avec confiance.

En huitièmes de finale, la Tunisie a surclassé l’Allemagne avant de s’imposer face au Luxembourg en quarts de finale. Malheureusement, l’aventure s’est arrêtée en demi-finale face à une redoutable équipe italienne. Malgré cette élimination, la sélection tunisienne a démontré une réelle compétence et une grande maîtrise tout au long de la compétition.

Les performances tunisiennes ne se sont pas limitées à la catégorie seniors.

Lors du Championnat du monde de pétanque jeunes, organisé à Porto Rico, les espoirs tunisiens ont également brillé. Raed Karoui a remporté la médaille d’argent en tir de précision et le bronze en tête-à-tête dans la catégorie des moins de 18 ans.

De son côté, Oussama Balti s’est illustré en décrochant la médaille de bronze en combiné dans la catégorie des moins de 23 ans.

