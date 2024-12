Grok : l’intelligence artificielle d’Elon Musk sur le réseau social X qui veut concurrencer ChatGPT

Grok est un nouveau assistant d’intelligence artificielle. Accessible via le réseau social X d’Elon Musk, cet assistant IA veut concurrencer ChatGPT. Développé par un laboratoire d’intelligence artificielle mis au point par El Musk baptisé xAI, Grok est accessible depuis peu gratuitement, et sans exiger de compte premium ou un abonnement.

L’intelligence artificielle répond, à l’instar des autres AI de la place développés par Meta, Gemini de Google et OpenAI, aux divers interrogations des internautes et les aide dans leurs activités en ligne. Grok, officiellement lancé le 04 novembre 2024, permet aussi de générer des codes informatiques et des images sur demande. Néanmoins, le nombre de productions est limité. Il sera exigé de passer au compte premium pour en avoir plus.

Pour accéder librement à la version Béta, il suffit de se rendre sur le compte de Grok sur le réseau social X et de cliquer sur le lien web associé au compte. Pour l’instant, l’internaute avec un compte classique n’a le droit qu’à 10 prompts ou questions toutes les 2 heures. Une stratégie de limitation utilisée aussi sur X et qui incite les abonnés à payer pour avoir un accès illimité.

Une des particularité de Grok, c’est qu’il est possible de le personnaliser afin de passer au Mode ‘Fun’ ou drôle. On peut ainsi solliciter l’assistant d’intelligence artificielle afin de fournir des images ou des réponses décalées ou qui contiennent une note d’humour.

Serait-ce la stratégie qu’Elon Musk adopterait pour afficher son aspect rebel et tenter de séduire les internautes, tout en fuyant l’aspect politiquement correct imposé par les autres chatbots?

Il est intéressant de préciser que l’appellation ‘Grok’ proviendrait selon plusieurs médias, du roman de science-fiction “Stranger in a Strange Land” de l’auteur Robert A. Heinlein sorti en 1961. Le personnage principal de ce roman futuriste et philosophique, pour qui Elon Musk affiche ouvertement son admiration, est en effet un Martien qui utilise le terme “grok” pour transmettre une compréhension profonde et intuitive de quelque chose et éprouver une empathie envers les autre…

S.B.

