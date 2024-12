Météo en Tunisie : pluies attendues sur l’extrême nord et températures en baisse

La Météo en Tunisie indique que des pluies éparses sont attendues sur l’extrême nord, lundi 09 décembre 2024, devenant temporairement orageuses et parfois intenses sur les régions côtières du nord-ouest. Nuages passagers ailleurs.

Le vent est de Secteur Ouest, fort prés des côtes nord et relativement fort à modéré sur le reste des régions. La mer est houleuse dans le nord et agitée sur les côtes Est.

Les températures maximales sont en baisse, comprises généralement entre 13 et 18 °C et aux alentours de 10°C sur les hauteurs ouest. Températures minimales variant entre 2 et 7°C et aux alentours de 10°C prés des côtes.