Un concert de musique classique pédagogique proposé par le CSO au théâtre municipal de Tunis

Un concert de musique classique pédagogique sera proposé par le CSO (Carthage Symphony Orchestra) au théâtre municipal de Tunis et ce dimanche 22 décembre 2024. Ce concert pédagogique unique intitulée ‘Racontons la musique classique’ propose aux curieux de voyager au cœur de la musique classique grâce aux musiciens de l’Orchestre Symphonique Scolaire Universitaire (OSSU) dirigé par le maestro Hafedh Makni.

Le concert verra la participation des musiciens du Carthage Symphony Orchestra et du Choeur du Boulevard des Arts – بولفار الفنون dirigé par Mourad Gaâloul. Il s’articulera en deux parties, mêlant pédagogie, initiation et performance artistique.

La première partie invite le public à découvrir les secrets de la musique symphonique : instruments, techniques, formes de composition…etc., le tout raconté de manière simple et captivante.

La deuxième partie propose un vrai concert symphonique avec des chefs-d’œuvre de Rameau, Mozart, Verdi, Schubert, Lehar, Bartók, interprétés par l’Orchestre Symphonique Scolaire Universitaire, accompagné du Chœur des enfants du Boulevard des Arts et certains musiciens du CSO.

Ce concert est destiné aux petits et aux grands. Les billets aux prix de 25 et 35 Dinars sont disponibles pour la vente physique au guichet du théâtre municipal de Tunis, au centre culturel Le boulevard des Arts à Mutuelleville et en ligne sur le site teskerti.tn.

