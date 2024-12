Festival Neapolis du Théâtre pour Enfants : 4 villes en plus de Nabeul abritent 50 spectacles pour enfants

Le Festival Neapolis du Théâtre pour Enfants est prévu du 22 au 29 décembre 2024, durant les vacances scolaires d’hiver en Tunisie. Cette 37ème édition de cet événement culturel majeur qui propose des spectacles pour enfants en provenances de Tunisie, accueille aussi des troupes et artistes de 16 pays, à savoir : Algérie, Belgique, Chine, Égypte, Émirats Arabes Unis, Espagne, France, Hongrie, Iran, Irak, Maroc, Palestine, Russie, Indonésie, Bahreïn et L’arabie Saoudite.

Festival Néapolis étend ses ailes sur d’autres villes de Tunisie

Nabeul est le lieu qui abrite le Festival International Neapolis de Théâtre pour Enfants depuis sa création. Cette année, les représentations se dérouleront dans trois espaces à Nabeul : la Maison de la Culture, la salle du centre Néapolis (avec une moyenne de trois spectacles par jour) et Dar Jeelen.

Le festival étend ses ailes pour se produire dans d’autres villes tunisiennes, dont Yasmine Hammamet (six spectacles), ainsi qu’à Bizerte (6 spectacles), Tunis, Kairouan et Sfax, avec deux représentations dans chacune de ces villes.

Pour la première fois en Tunisie, le ballet-théâtre pour enfants “La belle Barbie” venant de Russie, sera présent pour une performance mercredi 25 décembre 2024 à la salle Hannibal de Yasmine Hammamet et ce à deux reprises.

Conférences et ateliers en marge du festival

En marge du festival, trois conférences scientifiques et douze workshops captivants seront proposés, spécialement conçus pour les étudiants et enseignants de théâtre, les animateurs d’ateliers pour enfants et les jeunes passionnés par le quatrième art.

Ces ateliers offriront une immersion dans des activités variées telles que la fabrication de marionnettes (ombres, gants, fils), la création de poupées à partir de matériaux recyclés, la confection de masques et la sculpture. Les participants pourront également explorer des disciplines enrichissantes comme les principes de l’écriture théâtrale, le théâtre des opprimés et le théâtre miniature, rendant ces ateliers aussi ludiques qu’éducatifs.

Les trois conférences scientifiques portent sur “L’impact des changements climatiques sur le littoral, exemple de la côte de Nabeul”, “L’effet du bétonnage des oueds sur la biodiversité”, et “Le théâtre écologique pour la jeunesse”. Une conférence sur “Le théâtre scolaire en Palestine : passé et présent”

L’ouverture du festival se fera avec un carnaval qui va parcourir les grandes artères de la ville de Nabeul. Le programme sera dévoilé prochainement sur la page Facebook du Festival International Neapolis de Théâtre pour Enfants.

Tekiano