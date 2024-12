La Faculté des Sciences d’El Manar inaugure un nouveau centre de données. L’inauguration de ce nouveau Data Center situé à la Faculté des sciences du Campus universitaire d’El Manar, s’est faite lundi 09 décembre 2024 par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaïd.

Cet événement s’est déroulé en présence de plusieurs personnalités académiques et scientifiques, notamment la directrice générale du Centre de Calcul El-Khawarizmi (CCK), le président de l’Université de Tunis El Manar, et le doyen de la Faculté des sciences de Tunis.

Selon un communiqué publié par le ministère, ce projet constitue une avancée majeure dans le développement de l’infrastructure numérique en Tunisie. Le nouveau Centre de données est conçu pour jouer un rôle essentiel dans le stockage des données de réserve du centre principal de La Manouba tout en offrant la capacité d’héberger de nouveaux services cloud.

« Le centre permettra de renforcer la gestion et l’accessibilité des données à grande échelle, tout en soutenant les ambitions de la Tunisie en matière de transformation digitale », a expliqué le ministre Mondher Belaïd.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de numérisation des services universitaires. Il reflète la vision du ministère qui aspire à faire des universités tunisiennes des centres d’innovation reconnus à l’échelle nationale et internationale.

À cette occasion, Mondher Belaïd a insisté sur l’importance de l’engagement en faveur de l’excellence technologique et scientifique. Ce nouvel équipement contribuera à améliorer la compétitivité des universités tunisiennes tout en répondant aux exigences croissantes de gestion des données.

Le Centre de données d’El Manar devrait non seulement optimiser les ressources numériques disponibles mais également encourager le développement de nouveaux projets technologiques et académiques. Cette initiative promet de stimuler la collaboration entre les différents acteurs du domaine scientifique et technologique, consolidant ainsi la position de la Tunisie en tant que leader régional dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche.

