Mövenpick Hotel du Lac Tunis lance se campagne de célébration des fêtes de fin d’année. La campagne de fin d’année intitulée “Voeux Merveilleux” célèbre l’esprit des fêtes et la magie des cadeaux à travers une série d’activités festives et familiales.

Le thème de Voeux Merveilleux s’inspire de l’atmosphère festive des fêtes, en mettant l’accent sur les moments de convivialité et de bonheur partagé. L’illumination féerique de l’hôtel et la maison du Père Noël offriront un cadre enchanteur. Les ateliers créatifs, les brunchs festifs et les dîners spéciaux sont conçus pour rassembler familles et amis dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Pour lancer la campagne, une cérémonie d’illuminations s’est déroulé dimanche 8 décembre et a été rythmé d’un brunch suivi d’un food court. L’événement fut animé en collaboration avec le conservatoire Riadh Fehri à travers la participation de Kamel Fekih et sa fille.

Food Court sous la tente du Grand Restaurant

Chaque samedi, jusqu’à la fin de l’année 2024, de 11h à 18h,Mövenpick Hotel du Lac Tunis invite le public à découvrir le food court sous la tente du Grand Restaurant, où vous pourrez savourer une variété de choix culinaires, aussi bien sucrés que salés. De nombreux stands de nourriture vous proposeront des délices locaux et internationaux, créant une expérience gastronomique riche et diversifiée pour toute la famille.

Fann is Cool sera également présent pour animer le food court avec des ateliers de poterie et peinture, offrant une opportunité unique aux parents et aux enfants de créer ensemble de magnifiques œuvres artistiques. Pour encore plus de plaisir, un manège pour enfants ajoutera une touche magique à l’atmosphère, et un écran géant sera installé pour des sessions de jeux PS5, ravissant les amateurs de jeux vidéo.

Chaque dimanche, de 11h30 à 16h, régalez-vous avec un brunch délicieux préparé par le Chef Taher Trabelsi et son équipe, offrant une variété de plats raffinés et de bûches de Noël. Les enfants pourront profiter d’activités ludiques, d’animations musicales et d’ateliers de poterie et peinture par Fann is Cool.

Les 21 et 22 décembre, un brunch spécial de Noël est prévu avec une installation de réalité virtuelle par Univers VR pour vivre pleinement la magie de décembre. Un dîner de Noël avec un menu spécial sera servi à la Table du Chef, ainsi qu’un dîner de Saint-Sylvestre pour célébrer la nouvelle année de manière exceptionnelle.

Al-Diwan vous accueille avec une nouvelle carte mettant en avant nos cocktails signature, boissons chaudes spéciales et diverses bûches, disponibles à la vente. Profitez également d’un solo musical chaque vendredi soir pour une ambiance chaleureuse et festive.

Tekiano avec communiqué