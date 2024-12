Médina Yasmine Hammamet abrite la 1ère édition de son salon du livre “Le Livre en fête” du 20 au 29 décembre 2024. L’événement se déroule en marge des vacances scolaires d’hiver en Tunisie.

Il s’agit là d’un événement ouvert à tous, où la passion des livres rencontre l’ambiance féérique de la Médina. Venez en famille ou entre amis pour une expérience inoubliable ! , souligne les organisateurs.

La 1ère édition de ce Salon du Livre à Yasmine Hammamet, vise à offrir aux visiteurs tunisiens et étrangers une occasion propice de suivre, par le biais du livre et autres supports numériques, les nouveautés de la production intellectuelle, littéraire, scientifique et artistique en Tunisie et dans le monde. Les visiteurs pourront aussi bénéficier des activités touristiques et de loisirs proposées sur place.

Les professionnels du secteur du livre (auteurs, éditeurs, distributeurs, libraires, producteurs de contenus numériques) auront à disposition, un cadre propice pour promouvoir leurs oeuvres et établir des partenariats. L’exposition-vente aura lieu dans un espace aménagé de 1500 mètres carrés au coeurs de Hammamet-sud.

Parmi les activités programmées dans le cadre du salon du livre “Le Livre en fête”, figurent deux rencontres professionnelles sur “Les droits d’auteur en Tunisie : état des lieux et perspectives” et “L’économie du livre en Tunisie et dans le monde” ainsi qu’une rencontre thématique intitulée “La littérature et le cinéma en Tunisie”.

Le programme prévoit également une série d’activités culturelles : des rencontres professionnelles et littéraires, ateliers et concours d’écriture, d’illustrations ou de bandes dessinées, divers spectacles de musique, de théâtre et des projections de films.

Des ateliers, des animations et des spectacles quotidiens sont prévus au profit de l’ensemble des visiteurs et notamment les enfants et les plus jeunes comme c’est indiqué dans la brochure de l’événement qu’on partage avec vous dans ce qui suit :

Le salon du livre “Le Livre en fête” est organisé par la Médina Yasmine Hammamet en partenariat avec le groupe Microcred et de la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA). Le salon est accessible et ouvert gratuitement au public.

