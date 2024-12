Météo en Tunisie : Pluies attendues le soir au nord et au centre

La Météo en Tunisie indique que des pluies sont attendues le soir au nord et au centre. Les premières heures de la journée du mercredi 11 décembre 2024 étaient caractérisées par la formation de verglas dans les régions ouest du ciel.

Le ciel est partiellement nuageux sur tout le pays, dans la journée avec pluies éparses en fin de nuit prés des côtes est du nord et du centre. Vent de Secteur Sud sur le nord et le centre et de Secteur Est, sur le sud, faible à modéré et devenant plus fort la nuit prés des côtes nord.

Mer peu agitée à moutonneuse dans le nord. Les températures maximales sont comprises entre 11 et 16 °C dans le nord et les hauteurs ouest et entre 17 et 22°C ailleurs.