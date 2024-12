Le cirque de Tunis Paparouni propose des spectacles sour un chapiteau 100 % Tunisien (horaires et prix)

Le cirque de Tunis Paparouni propose des spectacles sous un chapiteau 100 % Tunisien pour le 1ère fois. Cirque Paparouni , pionnier des arts contemporains en Tunisie, inaugurera le 20 décembre 2024 le premier chapiteau itinérant, conçu et fabriqué dans le monde arabe.

À l’occasion des vacances d’hiver en Tunisie, cet événement unique attend le public avec la première tente de cirque tunisienne en Tunisie et au Maghreb. Cette tente propose des spectacles de cirque contemporains sans animaux, sous le titre Circus Show.

Installé sur la place Miami Mourouj 1 (gouvernorat de Ben Arous), cette institution oeuvre d’ingénieurs tunisiens est une prouesse unique qui met en lumière le talent local. Avec ses 12 mètres de hauteur et 30 mètres de diamètre, le chapiteau peut accueillir 600 spectateurs dans un confort optimal.

Doté des dernières avancées technologiques en matière d’éclairage et de sonorisation, le chapiteau tunisien promet une expérience visuelle et sonore inégalée. Ce projet comprend un hall d’accueil spacieux, une grande salle de spectacle et un espace dédié aux artistes. Démonstration en vidéo :

Oubliez les animaux : place à la performance humaine

Les spectacles, qui se dérouleront du 20 décembre 2024 jusqu’au 5 janvier 2025, se démarquent par leur approche contemporaine. Aucun animal ne sera utilisé pour produire une performance artistique ou élaborer un show ce qui dénote d’une approche moderne et respectueuses des animaux. Les numéros mettent en avant des acrobaties aériennes, des danses captivantes, des équilibres audacieux et des sauts impressionnants.

Les différents numéros de cirque proposés seront le fruit d’un savant mélange d’arts visuels, d’effets lumineux avancés et de musique soigneusement sélectionnée, pour une immersion totale dans les différentes représentations.

Paparouni Arts du Cirque ne se contente pas d’innover. Son objectif est de transformer le paysage artistique tunisien en proposant des spectacles entièrement conçus et réalisés localement.

Crée en 2008 par trois amis passionnés de cirque, Paparouni Circus est un collectif d’artistes très actif dans la sphère culturelle tunisienne, pour devenir en 2013 officiellement la première société en Tunisie qui a pour objet l’art du cirque.

Horaires des représentations du cirque Paparoui du 20 décembre au 05 janvier 2025:

Ce spectacle 100 % tunisien, avec des artistes locaux, se tiendra du 20 décembre 2024 au 5 janvier 2025 sur la place Miami, Mourouj 1 selon les horaires suivants:

Lundi à vendredi : 18h00

Samedi et dimanche : 11h00 et 15h00

Les tickets du cirque qui s’installera dans un premier temps à El Mourouj sont disponibles pour la vente sur place, leurs prix est fixé à 20dt.

