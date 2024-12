Prix Lina Ben Mhenni 2024 : quatre Journalistes arabophones récompensés pour leur engagement

Prix Lina Ben Mhenni pour la liberté d’expression, organisé par la Délégation de l’Union européenne en Tunisie, a mis à l’honneur quatre journalistes d’expression arabe. La 5ème édition de ce prix a honoré deux femmes et deux hommes, récompensés pour des articles publiés dans divers médias tunisiens.

Le Premier Prix est revenu à Zina Bekri qui a décroché la première place grâce à son article poignant intitulé “Le piège à mines : Comment vivent les habitants des villages adjacents aux montagnes de Kasserine”. Ce reportage met en lumière la vie difficile des habitants exposés aux dangers des mines dans cette région reculée de la Tunisie.

Le deuxième prix a été attribué à Rahma Behi pour son article “Des contributions économiques et sociales se heurtent au déni et à la trahison”, une analyse percutante des défis économiques et sociaux en Tunisie.

Le troisième Prix a été remis ex-aequo à Majdi Ouerfelli et Hamadi Maamri. Majdi Ouerfelli a été primé pour son article “Le harcèlement, ‘récompense’ de la dénonciation de la corruption en Tunisie”, qui dénonce les abus subis par les lanceurs d’alerte.

Hamadi Maamri a été récompensé pour “‘Les transsexuels’ en Tunisie : assiégés par la loi et rejetés par la société”, un texte puissant sur les défis des personnes transgenres dans le pays.

Le jury, présidé par Essia Atrous et composé de journalistes chevronnés, a également décerné un Prix Spécial “Coup de Cœur” à deux journalistes d’expression anglaise :

– Achref Chibani pour son article “Europe’s ‘Green Battery’: Extraction and Dispossession of Energy Infrastructure in Tunisia’s South”.

– Jihen Nasri pour “Algeria-Tunisia gas pipeline tramples on rights of Tunisian farmers”.

Ces distinctions soulignent l’importance de la diversité linguistique et du pluralisme des voix dans le paysage médiatique tunisien.

Créé en 2020 sur initiative de l’Union Européenne, à la mémoire de la bloggeuse et activiste disparue Lina Ben Mhenni. Le but étant de consacrer les valeurs communes entre la Tunisie et l’UE et pour rendre hommage au combat de Lina ainsi que pour soutenir les combats menés par toutes les voix libres.

La cérémonie de remise des prix s’est tenue mardi s10 décembre 2024, au prestigieux Palais Ennejma Ezzahra, à Sidi Bou Saïd. Cet événement a coïncidé avec la célébration de la Journée internationale des droits de l’Homme, marquée chaque année le 10 décembre.

