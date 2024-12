Fethi Haddaoui , le grand acteur Tunisien mort à 63 ans : retour sur sa riche carrière artistique

Fethi Haddaoui , le grand acteur de théâtre, de cinéma et de télévision Tunisien, est décédé, dans la soirée du jeudi 12 décembre 2024, à l’âge de 63 ans. Le grand acteur Tunisien est décédé des suites d’une longue maladie.

Fethi Haddaoui est né le 9 décembre 1961 dans la Capitale, Tunis. Il est diplômé, en 1986, de l’Institut Supérieur d’Art Dramatique de Tunis (ISAD) où il est “major de promotion”. Aussitôt diplômé, il se lance dans une carrière d’acteur assez convoité.

Au milieu des années 80, Fethi Haddaoui entame une carrière d’acteur au théâtre et au cinéma avant de rejoindre le petit écran, au début des années 90. Au cinéma comme à la télévision, il joue dans des films étrangers, notamment français, italiens, espagnols et anglais.

Il collabore avec des réalisateurs assez connus dont Franco Rossi, Serge Moati, Peter Kassovitz, Jean Franco Pannoni, Jean Sagols et Allain Mosly.

Ses débuts dans le théâtre remontent à la période scolaire, au lycée Ibn-Charaf où il passe son baccalauréat, Lettres. Sous la direction de son professeur Hammadi Mezzi, il fait ses premiers pas sur scène à travers l’interprétation des pièces classiques dans le cadre du théâtre scolaire.

Il obtient le premier prix d’interprétation masculine au Festival National de Théâtre Scolaire en 1979 et 1980. Il intègre, par la suite, le Théâtre Amateur avec Habib Chebil au sein de la fameuse troupe “le Théâtre Triangulaire”.

Retour sur la carrière de Fethi Haddaoui

Au théâtre, Haddaoui rejoint en 1985, le collectif du Nouveau Théâtre avec Fadhel Jaibi, Fadhel Jaziri, Jalila Baccar et d’autres. Il a le rôle principal dans des créations comme “Arab” du duo Fadhel Jaziri et Fadhel Jaibi (1987), puis dans une adaptation éponyme pour le cinéma (1988).

Au niveau international, il a joué dans des pièces comme “El Corano” au théâtre Argentina à Rome (Italie) en 2000, et “Œdipe” au théâtre des Bouffes du Nord à Paris (France), en 2003.

Au cinéma, il a collaboré avec plusieurs réalisateurs tunisiens et étrangers dont Farid Boughdir, Nouri Bouzid, Chawki El Mejri, Bassel Khatib, Franco Rossi et Serge Moati. Il a participé à une vingtaine de longs métrages dont “La coupe” de Mohamed Damak, “Halfaouine” de Férid Boughedir, “Sabots en or” de Nouri Bouzid.

On le verra aussi dans “Chichkhan” de Mahmoud Ben Mahmoud, “No man’s love” de Nidhal Chatta, “Bab el Arch” de Mokhtar Lajimi, “Cinecitta” de Brahim Letaief. Dans la catégorie des courts-métrages, il a notamment participé aux films “Un certain regard” de Khaled Barsaoui et “Clé de sol” de Chawki Mejri.

Les années 80 sont particulièrement fastes pour Fethi Haddaoui à travers la participation dans des œuvres étrangères. Avec l’italien Franco Rossi, il a trois collaborations successives dans “Le mystère” (1986), “Un Bambino di nome Gesù” (1987) et L’attente (1988).

A la télévision, Haddaoui était un acteur vedette dans des séries et feuilletons à succès diffusées sur différentes chaines tunisiennes. On le découvrira dans “Layam Kiferrih” de Slaheddine Essid (1991) et “Naouret Lahwa”, diffusée durant deux saisons 2014 et 2015. Il sera popularisé dans le rôle du boxeur Afif avec le feuilleton ‘Ghada’ (1994) de Mohamed Hadj Slimane.

Il a également joué dans des feuilletons arabes et européens pour des réalisateurs comme de Bassel Al Katib avec “Holako” (1999 et 2002) et “Abou Zid Al-Hilali” (en 2004).

On l’aimera aussi à la TV dans le rôle de Mahmoud Saber dans ‘Gamret Sidi Mahrous’ en 2002 pour le détester dans le rôle de Raîf dans ‘Sayd Errim’ en 2008. Il jouera le rôle de Ali dans ‘Yawmiyat Imraa’ de Mourad Ben Cheikh (2013) et à El Maestro de Lassaad Oueslati (2019). En 2020, il interprètera le rôle du remarquable Dandy dans la série Nouba d’Abdelhamid Bouchnak..

Il est primé dans des festivals et manifestations cinématographiques nationales et internationales. A deux reprises, il remporte le prix d’interprétation masculine aux Journées cinématographiques de Carthage (JCC), pour son rôle dans les films “No Man’s Love” de Nidhal Chatta (2002) et “Les Portes du Paradis” de Mokhtar Laajimi (2004).

Il est le lauréat, en 2010, du prix du meilleur réalisateur au Festival des Radios et Télévisions Arabes pour (La Cité du Savoir). En 2013, il remporte le prix du Meilleur acteur au Festival du Film Arabe d’Oran (Algérie).

Le défunt était un habitué de la gestion administrative et artistique dans des manifestations publiques, comme les Journées théâtrales de Carthage (JTC), en 1993, et les Journées Cinématographiques de Carthage (JCC), en 1995.

Il occupe le poste de directeur du Centre Culturel International de Hammamet du 7 Octobre 2011 au 31 mars 2014. Il est nommé président du Festival International de la même ville qu’il dirige durant deux éditions successives (48e et 49e éditions).

Durant les dernières années, il a produit des séries pour enfants et des films documentaires pour le compte de plusieurs chaines de télévision arabes. Il a également était consultant auprès de certaines chaines.

Le palmarès de Fethi Haddaoui comprend 21 longs métrages, 3 courts métrages, 32 œuvres télévisées, 6 pièces de théâtre et 2 projets radiophoniques.

Fethi Haddaoui (1961-2024) bénéficiait d’une grande notoriété à l’échelle nationale et arabe. Paix à son âme.

