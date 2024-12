Le film Red Path et Lotfi Achour, meilleur film et meilleur réalisateur au Red Sea Film Festival 2024

Le film Red Path de Lotfi Achour a remporté le prix du meilleur long-métrage de fiction ou Golden Yusr au Red Sea Film Festival 2024. Le réalisateur de Red Path (titré Les Enfants Rouges en français etالذراري الحمر en arabe) Lotfi Achour a reçu quant à lui le prix du meilleur réalisateur de cette édition 2024 du festival international du cinéma qui se déroule en Arabie Saoudite.

Ces 2 prestigieux prix ont été remis à l’équipe du film Red Path, des mains du chef du jury du festival saoudien, le cinéaste américain oscarisé Spike Lee. Cela s’est fait lors d’une cérémonie qui s’est déroulée dans la soirée du jeudi 12 décembre 2024 à Djeddah, en Arabie Saoudite, le jour de l’anniversaire du réalisateur Lotfi Achour, ovationné par la salle.

Très ému, Lotfi Achour a déclaré lors de la réception de son prix que son long-métrage Red Path, s’inspire d’une histoire réelle celle de la décapitation du jeune berger Mabrouk Soltani (16 ans) par des terroristes dans les montages du Jebel Mghila, de la délégation de Jelma à Sidi Bouzid, en novembre 2015.

Quand le frère de Mabrouk Soltani, Khlifa Soltani a été assassiné dans le même endroit une année et demi plus tard, le réalisateur tunisien, frustré par le traitement passif de l’état de cette affaire à l’époque, a décidé de faire ce film, qui a demandé 6 ans de préparation… Car il n’était pas possible de laisser ce gap de l’histoire de la Tunisie méconnue et tomber dans l’oubli…

B.A. du film Red Path de Lotfi Achour :

L’objectif de ce film est de mettre en lumière la violence faite sur un jeune enfant, et le chemin qu’il parcourt pour dépasser son traumatisme, indique Anissa Daoud la production du film Red Path. Elle ajoute que ce prix du Red Sea Festival est dédié à la famille Soltani et également aux enfants de Gaza qui subissent en ce moment un véritable génocide…

Beau cadeau, pour ce troisième long-métrage du réalisateur Tunisien Lotfi Achour qui ne cesse de remporter des prix depuis sa première mondiale dans le cadre du festival de Locarno 2024, cet été. Nous retrouverons Red Patch de Lotfi Achour en compétition officielle des JCC 2024, catégorie longs-métrages de fiction.

Sara Tanit

