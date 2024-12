Lilas Cosmetics une marque 100% tunisienne, du produit au bouchon, qui a de grandes ambitions à l’international

Lilas Cosmetics, filiale du groupe SAH, est un véritable symbole de l’excellence industrielle tunisienne. Avec une production annuelle ambitieuse de 60 millions de pièces, l’entreprise incarne une vision où innovation, qualité et enracinement local se combinent pour conquérir des marchés internationaux.

Située dans la zone industrielle Hammam Zriba, à Zaghouan, l’usine Lilas Cosmetics emploie presque 1 000 employés travaillent dans une atmosphère dynamique et a engagé 100 ingénieurs.

Dotée d’équipements modernes et de procédés rigoureux, cette unité de production se distingue par sa propreté impeccable et son respect des normes de sécurité les plus strictes. Elle use des dernières technologies internationales et fait subir ses produits un contrôle rigoureux point de vue hygiène et qualité.

Une intégration complète pour une production 100% tunisienne de qualité

Lilas Cosmetics mise sur une production intégrée et maîtrisée, de la fabrication des matières premières à l’emballage des produits finis. Chaque article porte la fierté du « Made in Tunisia ». Cette stratégie est soutenue par deux entités interdépendantes : Azur Plastic, spécialisée dans les matières plastiques, et Azur Cosmetics, qui complète la chaîne de production. Ensemble, ces sociétés assurent une production entièrement tunisienne et hautement compétitive.

la marque Lilas Cosmetics propose un panel varié de produits qui se regroupent en trois grandes gammes qui sont les soins capillaires, l(hygiène corporelle et l’hygiène buccale. Les produits se déclinent en trois catégories distinctes à savoir, LILAS EXTREME; une gamme complète de produits de qualités à des prix accessibles, LILAS EXPERT; une gamme de produits capillaires avec une formule professionnelle et LILAS SUPREME, la gamme prémium avec des produits très performants.

La responsable marketing de SAH Lilas Rim Ben Amor explique que Lilas Cosmetics a mis en place des tests dermatologiques sous contrôle médical afin de valider l’innocuité et l’efficacité de ses produits cosmétiques. Elle a également réalisé des tests bactériologiques et des tests de challenge pour garantir la qualité et la sécurité des produits avant leur lancement sur le marché, car la satisfaction des clients est primordiale pour elle.

L’innovation au cœur de la stratégie

L’investissement continu dans l’innovation est l’un des piliers de la réussite de Lilas Cosmetics. En modernisant sans cesse ses équipements et en introduisant des procédés de pointe, l’entreprise reste à l’avant-garde de l’industrie. Cette démarche lui permet de produire des articles hygiéniques et des détergents qui répondent aux besoins croissants des consommateurs tout en respectant les standards internationaux.

Lilas Cosmetics ne se contente pas de suivre les tendances. Elle les anticipe et les redéfinit, en mettant l’accent sur la qualité et la durabilité. Cette volonté d’être un précurseur dans le secteur est renforcée par un département de recherche et développement dynamique, chargé de créer des solutions novatrices pour les marchés locaux et internationaux.

Une ambition internationale affirmée

Depuis son lancement en 2021, Lilas Cosmetics ne cesse de repousser les frontières. Avec un investissement de 120 millions de dinars et la création de plus de 1 000 emplois, l’entreprise s’impose comme un acteur majeur sur le marché des produits hygiéniques en Afrique et au-delà.

Le directeur de l’usine Hichem Mtibaa indique que parmi les objectifs de Lilas Cosmetics et affirmer la reconnaissance à l’échelle international surtout que les compétences, les produits et les ressources nécessaires pour réussir sont disponibles. Cela doit se faire tout en respectant les normes mondiaux et en s’engageant à réduire l’empreinte carbone en intégrant notamment les techniques de recyclage et l’épurant de l’eau.

Ainsi, les ambitions de Lilas ne s’arrêtent pas aux frontières tunisiennes. L’entreprise est déjà présente en Libye, Algérie, Côte d’Ivoire et le Sénégal. Elle prévoit de renforcer sa présence en Mauritanie, en plus de viser des marchés à fort potentiel, comme le Kenya, d’autres pays subsahariens et potentiellement les pays Européens.

