Météo en Tunisie : Temps brumeux et températures en légère baisse

La Météo en Tunisie affiche un temps brumeux le matin du vendredi 13 décembre 2024, sur les régions côtières et les zones basses à passagèrement nuageux sur tout le pays. Vent de secteur ouest faible à modéré puis du secteur nord l’après-midi et relativement fort près des côtes.

Mer peu agitée à localement moutonneuse. Les températures sont en légère baisse, les maximales varient entre 14 et 17 degrés sur les régions ouest du nord et du centre et entre 18 et 21 degrés sur le reste des régions. A l’extrême sud les températures sont situées à 25 degrés.