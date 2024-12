Lancement de la marque De Dietrich en Tunisie

Avec plus de trois siècles d’expérience, la marque De Dietrich, l’un des plus grands acteurs de l’industrie de l’électroménager de luxe dans le monde, n’a cessé depuis de développer son sens de l’innovation et de l’art de vivre à la française en imposant ses appareils à travers le monde.

Présent sur tous les continents, la maison De Dietrich qui fait partie du patrimoine de la cuisine française, vient d’annoncer le lancement de sa nouvelle gamme en Tunisie autour d’un cocktail qui a vu la présence de nombreux architectes, architectes d’intérieur, des cuisinistes et des représentants des médias de la place.

Dans ses différentes manufactures situées en France (Orléans, Vendôme, Cergy) De Dietrich cultive son amour pour l’excellence à travers une maitrise parfaite, un savoir-faire d’exception. Et ne cesse de proposer un ensemble de créations, d’innovations et de technologies uniques (cuisinières, hottes et plaques…).

La belle aventure de la marque débute dans une vallée au Nord de Strasbourg en 1684. Johann Dietrich décide d’investir dans les métiers de la forge et frappa toutes ses créations d’un cor de chasse, créant ainsi son premier Logo de l’histoire industrielle. La Maison entre dans une nouvelle aire sous la houlette de Jean De Dietrich l’hériter anobli puis d’Amélie De Dietrich à intégrer l’importance du design et de l’esthétique dans la production industrielle .

La marque n’a cessé depuis de développer son sens de l’innovation. Tel des musiciens répétant inlassablement leurs gammes, les ingénieurs de la maison mettent toujours un point d’honneur à ce que chaque modèle soit au diapason avec la réputation séculaire de la marque.

C’est ainsi que la Maison De Dietrich n’a eu de cesse de proposer un ballet ininterrompu de créations, d’innovations et de technologies uniques tels la première cuisinière domestique, les fours pyrolyses, le four à vapeur saturée.

En 1990, De Dietrich invente les premières tables de cuisson à induction. En 2010, elle crée Piano, la première table à induction 100% zone libre, et lance en 2013 la table horiZone Chef, qui propose parmi des fonctionnalités novatrices, quatre modes de cuisson différents.

Entreprise humaine à dimension mondiale qui fournit des services inégalés à ses clients de plus en plus exigeants, De Dietrich fournira sans doute le meilleur des solutions de pointe à sa nouvelle clientèle tunisienne avec les mêmes exigences de service et de qualité à travers le monde entier.

De Dietrch présente en Tunisie depuis 2018 à travers sa filiale, assure une distribution exclusif de tous les produits passent par les fours, les tables, les hôtes mais aussi les laves vaisselles les réfrigérateurs encastrables…

De Dietrch Tunisie est le garant de ces produits grâce un service après vente qualifié et de qualité , bien entendu une disponibilités des pièces de rechanges quasi total qui couvre la totalité des besoins .

Communiqué