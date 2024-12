Lauréats du projet Elyssa pour soutenir les artistes visuels et musiciens émergents

Les lauréats du projet Elyssa à destination des artistes visuels et musiciens émergents ont été annoncés par L’Institut français de Tunisie (IFT). Le projet Elyssa est un fonds d’aide à la création visant à soutenir les artistes résidant en Tunisie dans les domaines des arts visuels et des musiques. Ce projet innovant a pour ambition d’accompagner la scène artistique tunisienne en offrant un soutien personnalisé à des artistes émergents et confirmés.

Deux appels à candidaturess dédiés aux artistes visuels et aux musiciens en début de carrière ont été ouverts du 24 octobre au 21 novembre 2024. Au total, près de 250 candidatures ont été reçues et examinées.

Dans le cadre d’Elyssa, l’Institut français de Tunisie s’est associé à un comité de professionnels composé de personnalités reconnues des scènes artistiques tunisienne, française et internationale, à qui le choix des projets a été délégué afin d’assurer un processus de sélection indépendant et collaboratif.

Les délibérations ont eu lieu les 10 et 11 décembre 2024, aboutissant à la sélection de 7 projets lauréats pour les musiques et 12 pour les arts visuels.

Composition du comité Arts Visuels

Medhi Ben Cheikh, galeriste, Galerie Itinerrance Paris

Mohamed Ben Soltane, artiste visuel, commissaire d’exposition et co-fondateur de Jiser

Flora Boillot, cheffe de projets Arts visuels, Pôle des Saisons, Institut français (Paris)

Julie Chenot, directrice de la Fondation Camargo

Elsa Despiney, historienne de l’art

Selma Feriani, galeriste, Selma Feriani Gallery

Seif Eddine Nechi, illustrateur et auteur de bandes dessinées

Beya Othmani, commissaire d’exposition et chercheuse au MoMA

Composition du comité Musiques

Mohamed Ben Saïd, fondateur d’AKACIA Production

Amine Bouhafa, compositeur de musiques de films

Khalil Hentati, compositeur, producteur et multi-instrumentaliste

Hamdi Makhlouf, luthiste, compositeur, poète et musicologue

Amani Semaan, co-fondatrice et directrice de Beirut and Beyond

Lauréats du projet Elyssa Arts Visuels

Safa ATTIAOUI (dessin, installation)

Mariam AYADI (peinture)

Myriame DACHRAOUI (peinture)

Kais DHIFI (sculpture, installation, land art)

FYMA (binôme) : Feriel MESBAH & Yosr AMMAR (architecture)

Achref GUESMI (vidéographie, photographie)

Zeineb KAABI (art lumineux, vidéo expérimentale, photographie et data visualisation)

Bader KLIDI (peinture, sculpture, installation, musique)

Amira LAMTI (photographie, vidéographie et installation)

Mohamed Ali OUERTANI (céramique, design écologique)

Yassine SELLAMI (dessin, peinture, sculpture)

Bachir TAYACHI (installation)

Lauréats du projet Elyssa Musiques

Nejia ABIDI MALKI (pop tunisienne)

Soudani CHOUROUK (pop)

Aymen GOUBBA (world music, traditionnel, electro)

Mariem HAMROUNI (ethno electro, deep folk)

Dhirar KEFI (ethno electro jazz)

Ahmed LITAEIM (hybride, electro-acoustic fusion)

Chaima MAHMOUD (Indie Pop)

Tekiano avec communiqué