Le cofondateur de l’appli Quizard AI, le Tunisien Achraf Golli, dans le classement Forbes 30 under 30 

Le cofondateur de l’appli Quizard AI, le Tunisien Achraf Golli, se trouve dans le prestigieux classement annuel du magazine Forbes 30 under 30 USA en 2024, dans la rubrique éducation. Le jeune Tunisien a cofondé avec ses compères Sidhant Bendre, Michael Giardino et Ben Or-Chen, l’application Quizard AI à l’Université de Rochester en 2023.

En tant qu’étudiants récents, Michael, Sidhant et Achraf comprennent directement les lacunes du système éducatif universel. Leur mission est de rendre l’apprentissage personnalisé accessible et abordable aux étudiants du monde entier. C’est ainsi que l’accélérateur de startups américain Neo, présente le trio à l’origine de la startup Quizard AI, qu’il a aidé à lancer.

Neo indique que le Tunisien Achraf Golli a aussi cofondé dans son pays d’origine, une startup qui a aidé des milliers d’étudiants à accéder à des informations qui ont changé leur vie sur les bourses universitaires.

L’application pour smartphones Quizard AI se présente comme un assistant personnel et une aide aux devoirs lit-on sur le site de Forbes ; les utilisateurs peuvent prendre une photo d’une question ou d’un problème mathématique et recevoir instantanément des explications personnalisées basées sur l’IA.

Originaire de Sousse, Achraf Golli est co-fondateur et COP (Chief Product Officer) de la startup Quizard AI, basée à New-York. L’application a été classée en mai 2024 dans le top 10 des applications éducatives les plus téléchargées par les étudiants américains. Elle concurrence des géants du domaine de l’éducation en ligne comme Gauth et des applis très populaires dans le monde comme Duolingo.

Approx half of the top 20 apps in Education category are now AI cameras that do your homework for you pic.twitter.com/XhZgMcb4xc — adam ludwin (@adamludwin) May 8, 2024

Ce sont presque 4 millions d’étudiants qui ont utilisé l’application Quizard ou son site Web associé Unstuckstudy, pour générer automatiquement des guides d’étude et des flashcards grâce à l’intelligence artificielle, et ce à partir de notes, diaporamas, vidéos et autres fichiers téléchargés. Les deux produits, appli et site web proposent une version limitée gratuite. Le chiffre d’affaires total pour 2024 de Quizard devrait être au alentour de 3,5 millions de dollars, précise le site Forbes.

Bon vent à Achraf Golli, ce représentant de la jeunesse Tunisienne qui excelle à l’international.

