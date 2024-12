Faculté des Lettres de la Manouba : Lancement des Journées de la Recherche en Littérature, Linguistique et Didactique des Langues pour renforcer la coopération académique et améliorer les perspectives d’emploi

Sous la présidence de M. Ameur Chérif, Président de l’Université de Manouba, et de M. Ahmed Belcheikh Arbi, Directeur du Renouvellement Universitaire au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, les “Journées de la Recherche en Littérature, Linguistique et Didactique des Langues” ont débuté lundi 9 décembre 2024 à la Faculté des Lettres de Manouba.

Cet événement scientifique majeur, réunissant des chercheurs et des experts de Tunisie et de France, vise à renforcer la coopération académique internationale et à promouvoir la recherche scientifique dans les domaines de la littérature, de la linguistique et de l’enseignement des langues.

Coopération internationale pour renforcer la recherche scientifique

Cet événement a été organisé en collaboration avec l’Institut Français de Tunisie, dans le but de connecter les écoles doctorales tunisiennes avec leurs homologues françaises, en mettant l’accent sur les sciences humaines et sociales.

Mourad Belassoued, Directeur Général de la Recherche Scientifique au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, a précisé que de telles initiatives visent à développer la recherche scientifique et à renforcer les relations entre les universités tunisiennes et françaises dans le cadre d’un partenariat stratégique visant à favoriser les échanges d’expertise et à améliorer la formation académique.

Améliorer les perspectives d’emploi pour les titulaires de doctorat

M. Belassoued a ajouté que l’un des principaux objectifs de ces journées était de relever les défis liés à l’emploi des diplômés en sciences humaines et sociales. Il a indiqué que le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique travaille actuellement sur la mise en place de nouveaux mécanismes pour améliorer la qualité de la formation en doctorat, afin d’offrir aux titulaires de ces diplômes davantage d’opportunités d’emploi sur le marché du travail.

À cet égard, il a déclaré : “Notre objectif est d’offrir aux doctorants en sciences humaines et sociales des compétences supplémentaires et des mécanismes innovants qui leur permettront de s’intégrer plus efficacement dans le tissu économique et social, contribuant ainsi au développement global.”

Le rôle de l’université face aux défis de l’emploi

De son côté, M. Moncef Taieb, Doyen de la Faculté des Lettres de Manouba, a souligné que l’organisation des “Journées de la Recherche en Littérature, Linguistique et Didactique des Langues” reflétait l’engagement de l’université à trouver des solutions innovantes pour relever les défis liés à l’emploi des diplômés.

Il a indiqué : “Les perspectives d’emploi sont devenues une préoccupation partagée par les étudiants, les universités et l’État. C’est pourquoi nous cherchons à permettre aux étudiants d’acquérir des compétences supplémentaires et renouvelées, afin de rendre leurs diplômes plus adaptés aux exigences du marché du travail.”

Il a également précisé que ces journées visaient à doter les étudiants de mécanismes innovants dans les domaines de la recherche et de la formation, afin de renforcer leur compétitivité et d’élargir leurs perspectives professionnelles.

Un programme riche et diversifié

Les “Journées de la Recherche en Littérature, Linguistique et Didactique des Langues” comprennent une série de conférences, d’ateliers et de séminaires animés par des professeurs et des experts de Tunisie et de France.

Il est prévu que ces événements mettent en lumière des thèmes importants tels que :

• Le rôle de la recherche scientifique dans le développement des méthodes d’enseignement des langues.

• Le renforcement de la coopération académique internationale dans les domaines de la littérature et de la linguistique.

• Les stratégies pour améliorer la qualité de la formation académique et accroître l’employabilité des diplômes.

Tekiano avec communiqué