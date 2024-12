Appel à candidatures pour le prestigieux Prix UNESCO-Al Fozan à destination des jeunes scientifiques dans les STIM

Un appel à candidatures pour le prestigieux Prix UNESCO-Al Fozan de l’UNESCO, un programme conçu pour encourager et promouvoir les jeunes scientifiques dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM), est lancé. Ce prestigieux prix international met l’accent sur l’amélioration de la recherche, de l’éducation et de la collaboration internationale dans ces disciplines cruciales.

Le Prix international UNESCO-Al Fozan joue un rôle central dans la promotion des efforts scientifiques visant à relever les défis mondiaux. En alignant ses objectifs sur les Objectifs de développement durable (ODD), ce prix récompense les travaux scientifiques ayant un impact significatif sur le progrès socio-économique mondial.

De plus, l’initiative cherche à inspirer les jeunes générations, notamment les femmes et les filles, en favorisant une participation accrue dans les carrières scientifiques, un élément essentiel pour réduire les inégalités de genre.

Conditions et détails des candidatures

La date limite pour soumettre une candidature est fixée au 15 avril 2025. Les candidatures doivent être envoyées en ligne via le site officiel : unescoalfozanprize.org.

Attribué tous les deux ans à cinq lauréats représentant les cinq régions géographiques de l’UNESCO — Afrique, États arabes, Asie et Pacifique, Europe et Amérique du Nord, et Amérique latine et Caraïbes — chaque lauréat reçoit une récompense monétaire de 50 000 $, une médaille et un diplôme. Le Prix s’inscrit dans l’engagement de l’UNESCO en faveur de l’égalité des genres, visant à inspirer davantage de femmes à poursuivre des carrières dans les domaines STIM.

Pour plus d’informations, visitez le site site web : https://unescoalfozanprize.org/

